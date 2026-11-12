После того как весной мэр Валки, лидер Видземской партии и один из основателей Bumerangs Вент Арманд Крауклис неожиданно объявил, что на выборах в 15-й Сейм будет баллотироваться по списку партии «Латвия на первом месте» (ЛПМ), появилась информация, что группа Bumerangs больше не существует.
Однако Крауклис депутатом Сейма так и не стал, а его присутствие во главе видземского списка LPV не помогло партии Шлесерса победить в Валкском крае. Может быть, остальные музыканты Bumerangs всё-таки простят Крауклису этот политически непродуманный шаг в сторону?
Предал идеалы?
Когда появилась первая информация об отмене запланированных на осень юбилейных концертов Bumerangs, музыкант группы Айвар Трезиньш объяснил газете Ziemeļlatvija: «Концерты группы отменены из-за неразрешимых разногласий. Деятельность группы прекращена, приостановлена и закрыта. Bumerangs больше не существует как группа, поэтому концерты пришлось отменить. Нетрудно догадаться, о каких проблемах идёт речь. На чём все эти годы строился репертуар группы? О чём мы пели и о чём говорили? Теперь всё это просто выброшено на помойку.
Репертуар группы несовместим с тем курсом, которого он (имеется в виду В. А. Крауклис — прим. ред.) теперь придерживается. Люди должны просто понять, что я не хочу прогибаться».
И сейчас, когда прошло уже полгода и предвыборные страсти улеглись, Трезиньш остаётся непреклонным. «Газете Ziemeļlatvija всё уже было сказано. Это чистая правда, там нет ни слова лжи. Те, кто помнит нас и хорошо знает ещё с первых дней существования Bumerangs, прекрасно понимают, о чём мы не только пели со сцены, но и какие взгляды выражали, что проповедовали, какие ценности отстаивали. И именно Вент сам делал это активнее всех! Но когда он объявил, что присоединяется к списку этой партии, мы были потрясены.
Ведь всё это несовместимо с нашими убеждениями, в том числе с тем, что мы собирались исполнять на юбилейных концертах. Нас пугало то, что он мог начать говорить на этих концертах…» — рассказывает журналу Jauns&Privāts аккордеонист Bumerangs.
И добавляет: «Нет, нет. Мы своих взглядов не изменили».