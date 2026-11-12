И сейчас, когда прошло уже полгода и предвыборные страсти улеглись, Трезиньш остаётся непреклонным. «Газете Ziemeļlatvija всё уже было сказано. Это чистая правда, там нет ни слова лжи. Те, кто помнит нас и хорошо знает ещё с первых дней существования Bumerangs, прекрасно понимают, о чём мы не только пели со сцены, но и какие взгляды выражали, что проповедовали, какие ценности отстаивали. И именно Вент сам делал это активнее всех! Но когда он объявил, что присоединяется к списку этой партии, мы были потрясены.

Ведь всё это несовместимо с нашими убеждениями, в том числе с тем, что мы собирались исполнять на юбилейных концертах. Нас пугало то, что он мог начать говорить на этих концертах…» — рассказывает журналу Jauns&Privāts аккордеонист Bumerangs.

И добавляет: «Нет, нет. Мы своих взглядов не изменили».