Режиссером фильма выступила Кристине Бриеде, а монтажером — Мартиньш Малиньш.
В описании отмечается, что крикет — второй по значимости вид спорта в мире (уступающий только футболу), однако в Латвии он практически неизвестен широкой публике. Тем не менее, энтузиасты играют в него здесь уже почти двадцать лет — в основном это иностранные студенты из стран, где этот вид спорта пользуется огромной популярностью. Под эгидой Латвийской федерации крикета действуют девять клубов, однако в составе национальной сборной нет ни одного гражданина Латвии.
Впрочем, некоторые пользователи платформы «X» выразили недовольство тем, что такой фильм вообще был создан.
Янис: На мой взгляд, продвижение крикета — это все равно что продвижение «бача-бази». «Бача-бази» очень популярно в Афганистане. Как только у нас появится много афганцев, «бача-бази» тоже станет популярным.
Мининьш: Это НЕ латвийская национальная сборная. Это вообще никакая не национальная сборная — тем более не латвийская.
Идилле: Я посмотрела оба короткометражных фильма, показанных в тот вечер. Один был о вторжении, другой — о нормализации проституции. Латвийское телевидение работает не в интересах латвийского народа. Это не должно быть «латвийским кодом». Я возмущена. Янка: А когда в Латвии станет больше каннибалов, LSM начнет пропагандировать каннибализм?
Улдис: Общественный вещатель должен уважать свою родину — Латвию — и ее граждан. Люди, упомянутые в фильме, у которых нет латвийского гражданства, НЕ должны представлять национальную сборную в спорте. Не существует признанных спортивных организаций по крикету, а значит, нет и никакой латвийской сборной.
Юрис: Мне стыдно за ваш — и режиссера — «редакционный выбор», и я в ярости от того, что это принудительно финансируется за счет наших налогов. Это НЕ латвийский крикет; эти приезжие — не латыши, и никогда ими не станут.
Эмилс: Может, они надеются, что благодаря этому мы предоставим им гражданство?
Марта: Трудно представить себе что-то более сомнительное: «латвийская» национальная спортивная сборная, на 100% состоящая из иммигрантов. Даже знать об этом больше ничего не хочу.
Скудра: Это никакой не латвийский крикет — перестаньте позорить имя Латвии!
✊Savulaik par šo absurdu kreftīgi jau nogānījos Dokumentālo filmu «Latvijas krikets» pasūtīja Latvijas Televīzija (LTV) / Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM) ikgadējā dokumentālo īsfilmu cikla «Latvijas kods. Latvija šodien» ietvaros. Pasūtītājs: Latvijas Televīzija (konkursa kārtībā izvēlēts projekts ciklam «Latvijas kods»). Tagad mani interesē kāpēc šo vispār pasūtīja un cik naudas šim indusu kriketa diletantu sūdam izpļekarēja ! https://t.co/xTjpoukBZh
— sirups pins (@SirupsP) November 25, 2026
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