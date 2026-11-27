В описании отмечается, что крикет — второй по значимости вид спорта в мире (уступающий только футболу), однако в Латвии он практически неизвестен широкой публике. Тем не менее, энтузиасты играют в него здесь уже почти двадцать лет — в основном это иностранные студенты из стран, где этот вид спорта пользуется огромной популярностью. Под эгидой Латвийской федерации крикета действуют девять клубов, однако в составе национальной сборной нет ни одного гражданина Латвии.

Впрочем, некоторые пользователи платформы «X» выразили недовольство тем, что такой фильм вообще был создан.