Касаясь того, не являются ли эти переговоры лишь «театром» со стороны агрессора — России, — Яунземс заметил, что «это, безусловно, и дипломатическая игра», в которой каждая из сторон стремится добиться для себя наилучшего результата. При этом он признал, что в настоящее время между позициями сторон существует огромная пропасть.

Кроме того, отвечая на вопрос, не образуется ли подобная пропасть в отношениях между Европой и Соединенными Штатами, политик отметил: хотя риторика президента Дональда Трампа делает акцент на принципе «Америка прежде всего», в ходе закулисных дискуссий ситуация выглядит иначе. «Хотя всё, возможно, уже не так, как было раньше», — добавил министр, говоря о трансатлантических отношениях.