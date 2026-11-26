Официальная информация
На сайте Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) было опубликовано уведомление, направленное в систему быстрого оповещения ЕС. В ходе пограничного контроля специалисты PVD выявили в партии замороженной макрели из Марокко значительное превышение допустимого уровня гистамина.
Речь идет о партии № 230/2026 со сроком годности до 17 февраля 2028 года. В трех исследованных образцах были обнаружены следующие показатели: 1518 ± 258 мг/кг, 219 ± 37 мг/кг и 869 ± 148 мг/кг.
При этом максимально допустимый уровень, указанный в уведомлении, составляет 200 мг/кг.
Таким образом, в одном из образцов содержание гистамина оказалось более чем в семь раз выше установленного предела, а в другом — более чем в четыре раза.
В PVD особо подчеркивают, что опасную продукцию обнаружили во время пограничного контроля и она не поступила в продажу на латвийском рынке. Тем не менее этот случай напоминает о рисках, которые потребители не всегда учитывают при покупке рыбы. Ведь гистамин невозможно обнаружить при обычном осмотре: его присутствие не обязательно сопровождается неприятным запахом или изменением внешнего вида продукта.
Что это за вещество?
Гистамин — биологически активное вещество, которое естественным образом образуется в организме человека и участвует в работе иммунной системы, а также регулирует некоторые физиологические процессы. Однако его чрезмерное накопление в пищевых продуктах может стать причиной отравления.
Особенно часто такая проблема возникает с рыбой семейства скумбриевых. К нему относятся скумбрия, макрель, тунец и некоторые другие виды. Их мышечная ткань содержит значительное количество аминокислоты гистидина.
При нарушении температурного режима хранения рыбы определенные бактерии начинают размножаться и вырабатывать фермент гистидиндекарбоксилазу. Под его воздействием гистидин превращается в гистамин.
Чем дольше рыба находится в неподходящих температурных условиях, тем больше этого вещества может в ней накопиться. Главная опасность заключается в том, что гистамин не исчезает при последующей обработке продукта.
После образования он способен сохраняться в рыбе даже при замораживании, варке, жарке и запекании. Поэтому, если температурный режим был нарушен еще до замораживания, опасное вещество уже могло накопиться в тканях.
Пищевое отравление гистамином называют скомброидным отравлением, или гистаминовой интоксикацией. Оно возникает после употребления рыбы, в которой накопилось чрезмерное количество этого вещества.
По своим проявлениям такая реакция может напоминать сильную аллергию. Однако это не обязательно настоящая аллергия на рыбу — заболеть может даже человек, который раньше совершенно нормально ел скумбрию и другие морепродукты. Симптомы могут появиться очень быстро — иногда уже через 10–60 минут после еды.
Признаки отравления
Гистаминовая интоксикация может сопровождаться следующими симптомами: покраснением лица, шеи и верхней части тела; ощущением жара, приливами и потливостью; зудом кожи и появлением сыпи, похожей на крапивницу; головной болью и головокружением; учащенным сердцебиением; жжением или покалыванием во рту и горле; тошнотой и болями в животе; рвотой и диареей.
В большинстве случаев симптомы проходят в течение нескольких часов или суток. Однако тяжесть реакции зависит от количества поступившего гистамина и индивидуальной чувствительности человека.
В отдельных случаях возможны более серьезные осложнения: выраженное снижение артериального давления, нарушения сердечного ритма, затруднение дыхания и тяжелые системные реакции. Особенно осторожными следует быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и повышенной чувствительностью к гистамину.
При этом тяжелая интоксикация может возникнуть и у человека без хронических заболеваний.
Если вскоре после употребления рыбы появились подобные симптомы, необходимо учитывать вероятность гистаминового отравления.
Прежде всего следует прекратить есть подозрительный продукт и обратиться за медицинской помощью, сообщив врачу, какую рыбу и когда вы употребляли. Если сохранились упаковка, маркировка и сведения о партии, их стоит показать специалистам.
При затрудненном дыхании, отеке языка или горла, обмороке, выраженной слабости, боли в груди или признаках резкого падения давления необходимо немедленно вызвать «скорую помощь» по номеру 113.
Не следует ждать, пока симптомы пройдут самостоятельно. Лечение зависит от тяжести состояния. Медицинская помощь может включать наблюдение за пациентом, симптоматическую терапию и применение антигистаминных препаратов по назначению врача. При тяжелой реакции лечение проводится в медицинском учреждении.
Советы покупателям
Несмотря на то что выявленная в Латвии партия не поступила в торговую сеть, потребителям стоит соблюдать несколько простых правил. Они актуальны не только для макрели и скумбрии, но и для тунца, сардин, сельди и других видов рыбы, в которых при нарушении условий хранения может образовываться гистамин.
Покупайте рыбу в проверенных магазинах. Предпочтение следует отдавать торговым точкам, соблюдающим требования к хранению и реализации продуктов питания. Избегайте покупки рыбы в местах, где невозможно установить происхождение продукции и условия ее хранения.
Проверяйте упаковку и маркировку. На упаковке должны быть указаны название продукта, сведения о производителе и поставщике, страна происхождения, срок годности, условия хранения и информация о партии. Упаковка должна быть целой. Если она повреждена или разгерметизирована, лучше отказаться от покупки.
Обращайте внимание на состояние продукта. Не стоит приобретать рыбу, которая явно размораживалась и была заморожена повторно.
Насторожить должны деформированные тушки и большое количество ледяных кристаллов внутри упаковки.
Однако важно помнить: даже привлекательный внешний вид не гарантирует отсутствия гистамина. Определить его концентрацию можно только с помощью лабораторного исследования.
Соблюдайте холодовую цепь. Замороженная рыба должна храниться при температуре, предусмотренной производителем, — обычно около -18 °C или ниже. После покупки желательно как можно быстрее доставить продукт домой и поместить в морозильную камеру. Не оставляйте замороженную рыбу надолго в автомобиле или при комнатной температуре.
Правильно размораживайте рыбу. Лучше всего делать это в холодильнике, а не на кухонном столе. Не оставляйте продукт на несколько часов в тепле.
После размораживания рыбу следует приготовить без неоправданной задержки, соблюдая указания производителя.
Не замораживайте повторно уже размороженную рыбу, если это не предусмотрено рекомендациями производителя и условиями безопасной обработки.
При этом следует понимать: правильное хранение дома помогает предотвратить дальнейшее образование гистамина, но не устраняет его, если вещество накопилось еще до покупки.
И наконец, не ориентируйтесь только на запах. Это одно из самых важных правил. Отсутствие неприятного запаха, слизи или изменения цвета не доказывает, что рыба безопасна. Не пытайтесь проверять подозрительный продукт на вкус.
Александр ФЕДОТОВ
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