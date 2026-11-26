При этом максимально допустимый уровень, указанный в уведомлении, составляет 200 мг/кг.

Таким образом, в одном из образцов содержание гистамина оказалось более чем в семь раз выше установленного предела, а в другом — более чем в четыре раза.

В PVD особо подчеркивают, что опасную продукцию обнаружили во время пограничного контроля и она не поступила в продажу на латвийском рынке. Тем не менее этот случай напоминает о рисках, которые потребители не всегда учитывают при покупке рыбы. Ведь гистамин невозможно обнаружить при обычном осмотре: его присутствие не обязательно сопровождается неприятным запахом или изменением внешнего вида продукта.