«Да, мы знаем, что там нарушаются права русскоязычных жителей, но мы знаем, как на это реагировать, и у нас есть выработанный подход к этому вопросу», — сказал Путин. Как сообщает издание «Украинская правда», российский лидер добавил, что действия Москвы в этой сфере осуществляются «в гуманитарной плоскости и в рамках международного права».

В то же время Путин попытался развеять опасения европейских стран по поводу возможной российской военной агрессии. Согласно сообщению Reuters, он назвал предупреждения европейских государств о «российской угрозе» «нагнетанием обстановки и провокацией», заявив, что правительства стран Европы запугивают общественность, чтобы оправдать подготовку к войне и дальнейшую поддержку Украины.