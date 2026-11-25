При этом российский лидер заверил, что у России нет планов нападать на Европу. В беседе с журналистами в Санкт-Петербурге, состоявшейся после пленарного заседания Международного форума объединенных культур, Путин отдельно коснулся ситуации в странах Балтии. Как передает Reuters, он заявил, что Москве известно о ущемлении прав русскоязычных жителей в этих государствах и что она знает, как действовать.
«Да, мы знаем, что там нарушаются права русскоязычных жителей, но мы знаем, как на это реагировать, и у нас есть выработанный подход к этому вопросу», — сказал Путин. Как сообщает издание «Украинская правда», российский лидер добавил, что действия Москвы в этой сфере осуществляются «в гуманитарной плоскости и в рамках международного права».
В то же время Путин попытался развеять опасения европейских стран по поводу возможной российской военной агрессии. Согласно сообщению Reuters, он назвал предупреждения европейских государств о «российской угрозе» «нагнетанием обстановки и провокацией», заявив, что правительства стран Европы запугивают общественность, чтобы оправдать подготовку к войне и дальнейшую поддержку Украины.
«Хочу еще раз подчеркнуть: мы не готовимся ни к какому военному конфликту с Европой. У нас нет таких планов, и — что самое важное — для них нет никаких оснований, — приводит слова Путина агентство Reuters. — Нет никаких реальных причин для эскалации ситуации в отношениях с Европой, что бы кто ни говорил — в том числе в странах Балтии».
Как отмечает издание *Türkiye Today*, эти заявления прозвучали в то время, когда ряд европейских государств — членов НАТО выразили серьезную обеспокоенность по поводу российских гибридных угроз и возможных провокаций в регионе.
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