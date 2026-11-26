Первоначальные прогнозы были еще более тревожными: ранее допускалось, что декабрьское подорожание может составить 20–30%. Но и скорректированный тариф означает дополнительную нагрузку на потребителей. Он предварительный и на момент написания статьи официально еще не утвержденный.

Рост тарифов ожидается и в других латвийских городах. Например, в Даугавпилсе предприятие Daugavpils siltumtIkli предложило с 1 декабря увеличить тариф с 76,16 до 81,81 евро за МВт·ч без НДС. Это примерно на 7,4% больше.

В Елгаве компания Gren Jelgava предлагает установить тариф на уровне 80,29 евро за МВт·ч вместо ноябрьских 79,61 евро. Рост составит около 0,9%.