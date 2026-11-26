Текущие реалии
Самое заметное повышение ожидается в столице. Компания RIgas siltums представила Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) проект изменения тарифа на тепловую энергию. Согласно предложению предприятия, с 1 декабря 2026 года стоимость одного мегаватт-часа составит 96,33 евро без НДС.
Для сравнения: действующий в ноябре тариф — 80,96 евро за МВт·ч. Таким образом, повышение по сравнению с ноябрьским уровнем достигнет примерно 19%. Если сравнивать с тарифом предыдущего отопительного сезона, рост составит 16%.
Первоначальные прогнозы были еще более тревожными: ранее допускалось, что декабрьское подорожание может составить 20–30%. Но и скорректированный тариф означает дополнительную нагрузку на потребителей. Он предварительный и на момент написания статьи официально еще не утвержденный.
Рост тарифов ожидается и в других латвийских городах. Например, в Даугавпилсе предприятие Daugavpils siltumtIkli предложило с 1 декабря увеличить тариф с 76,16 до 81,81 евро за МВт·ч без НДС. Это примерно на 7,4% больше.
В Елгаве компания Gren Jelgava предлагает установить тариф на уровне 80,29 евро за МВт·ч вместо ноябрьских 79,61 евро. Рост составит около 0,9%.
При этом не исключено, что в течение отопительного сезона тариф будет пересмотрен: стоимость тепла зависит от цен на используемые энергоресурсы.
Изменения ожидаются и в других населенных пунктах. В Цесисе тариф компании Adven Latvia с декабря планируется увеличить до 102,77 евро за МВт·ч, в Сигулде предлагаемый тариф составляет 113,02 евро. В Екабпилсе планируется повышение до 87,19 евро за МВт·ч, в Добеле и на обслуживаемых компанией территориях — до 100,54 евро.
Почему оно дорожает?
Главная причина — резкое увеличение стоимости топлива, используемого для производства тепловой энергии. По информации AS RIgas siltums, за последний год природный газ подорожал примерно на 200%, а биомасса — приблизительно на 50%. Увеличились и расходы на электроэнергию.
Особенно важную роль играет природный газ: сейчас на него приходится примерно 60% используемых в Риге энергоресурсов. Газ необходим не только для повседневного производства тепла, но и в периоды максимальной нагрузки, когда потребление энергии резко возрастает. Кроме того, он служит резервным топливом.
Дополнительное давление на тарифы оказывает ситуация с древесным топливом. Вопреки распространенному представлению, отопление на щепе и древесных гранулах не гарантирует полной защиты от роста цен.
Осенью SPRK сообщила, что в отдельных случаях закупочная стоимость гранул увеличилась в два-три раза, а щепа подорожала более чем на 80%. Это особенно важно для небольших городов и самоуправлений, где котельные в значительной степени зависят от биомассы.
На закупочные цены влияют и международные энергетические рынки. Геополитическая нестабильность, перебои с поставками и конкуренция за энергоресурсы приводят к дополнительным колебаниям стоимости топлива. Когда предприятия заключают новые договоры по более высоким ценам, эти расходы постепенно отражаются в тарифах для населения.
Почему тарифы различаются?
Жители Латвии нередко задаются вопросом: почему при одинаковой зимней температуре люди в соседних городах платят за тепло совершенно разные суммы? Дело не только в стоимости топлива. На конечный тариф влияет целый ряд обстоятельств.
Предприятия, использующие газ, щепу, гранулы или другие источники энергии, несут разные расходы. Старые котельные и изношенные тепловые сети требуют дополнительных затрат на обслуживание и ремонт.
В небольших системах теплоснабжения постоянные расходы распределяются между меньшим количеством потребителей. Одни компании фиксируют стоимость топлива на длительный период, другие чаще пересматривают закупочные цены. На себестоимость услуги влияют и потери тепла при производстве, транспортировке и распределении.
При этом повышение рижского тарифа не означает, что каждая семья автоматически будет платить на 19% больше. Итоговый счет зависит от количества тепла, потребленного домом. А оно, в свою очередь, определяется погодой, утеплением фасада, состоянием крыши, окон, подвала и системы отопления.
Рассмотрим условный пример. Если квартира в Риге потребляет за месяц 1 МВт·ч тепловой энергии, то при ноябрьском тарифе стоимость этого объема составит 80,96 евро без НДС. При тарифе 96,33 евро она увеличится до 96,33 евро.
Разница — 15,37 евро в месяц. Если же дом потребляет 20 МВт·ч за месяц, дополнительные расходы на тепловую энергию для всего здания составят уже 307,40 евро без НДС.
Как меньше платить за отопление?
Несмотря на рост тарифов, у жильцов остаются возможности сократить расходы. Некоторые меры можно реализовать практически без вложений. Если в одной комнате или квартире слишком жарко, а в другой холодно, это может свидетельствовать о неправильной регулировке системы отопления.
Стоит обратиться к управляющему домом или обслуживающей организации с просьбой проверить балансировку отопительных стояков, работу регулирующей арматуры и состояние радиаторов. Избыточное отопление увеличивает потребление энергии.
Если в квартире слишком жарко, следует выяснить, можно ли отрегулировать подачу тепла. При этом нельзя самостоятельно вмешиваться в общедомовую систему отопления или перекрывать стояки без согласования с обслуживающей организацией.
Проверьте окна и двери. Даже небольшие щели могут приводить к постоянным потерям тепла. Уплотнители, регулировка оконной фурнитуры и устранение сквозняков зачастую обходятся значительно дешевле, чем дополнительные расходы на отопление в течение всей зимы.
Иногда причина высоких счетов находится вовсе не внутри квартиры. Неутепленный подвал, холодный чердак, плохо изолированные трубы и неисправная система регулирования могут увеличивать расходы всего здания. Такие вопросы жильцам стоит обсуждать с управляющим и советом дома.
Наиболее эффективный, хотя и более затратный способ экономии — комплексная термомодернизация многоквартирного дома. Утепление фасада, крыши и подвала, замена окон в местах общего пользования и модернизация системы отопления позволяют существенно сократить потребление тепла.
Такие работы требуют согласия собственников квартир, подготовки проекта и поиска финансирования, однако в долгосрочной перспективе могут оказаться выгоднее постоянной оплаты растущих счетов.
SPRK напоминает, что в отопительном сезоне-2026/2027 расширена доступность жилищного пособия для домохозяйств с низкими доходами.
Это особенно актуально для тех, кто не может самостоятельно справляться с растущими расходами на жилье и коммунальные услуги.
Жилищное пособие оформляется через социальную службу самоуправления по месту жительства. При оценке права на помощь учитываются доходы домохозяйства, состав семьи и предусмотренные нормативами расходы на жилье.
Обратиться за консультацией стоит не только безработным и малообеспеченным семьям, но и пенсионерам, одиноким людям, а также домохозяйствам, у которых после оплаты коммунальных услуг остается недостаточно средств на повседневные нужды.
Не стоит дожидаться появления задолженности — лучше заранее выяснить, положена ли семье помощь и какие документы необходимо подготовить.
Теплоснабженцы предупреждают, что нынешнее повышение тарифов может быть не последним. В течение зимы потребителей могут ждать новые неприятные сюрпризы.
Александр ФЕДОТОВ
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