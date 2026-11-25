В Риге и Лиелварде утром могут быть слышны два разных звука. Сначала прозвучат сирены тревоги, а примерно в половине одиннадцатого над обоими городами ожидается пролёт истребителей.

В НВС ранее поясняли, что военные самолёты соблюдают установленные требования к высоте и скорости полёта. По данным НВС, шум от таких пролётов кратковременный и не причиняет вреда людям или имуществу.