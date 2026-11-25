До этого, с 10:00 до 10:10, по всей стране пройдёт плановая проверка системы раннего оповещения. Как сообщает Государственная пожарно-спасательная служба, сирены тревоги включат на три минуты, а на смартфоны отправят тестовое уведомление. Во время проверки никаких действий предпринимать не нужно.
В Риге и Лиелварде утром могут быть слышны два разных звука. Сначала прозвучат сирены тревоги, а примерно в половине одиннадцатого над обоими городами ожидается пролёт истребителей.
В НВС ранее поясняли, что военные самолёты соблюдают установленные требования к высоте и скорости полёта. По данным НВС, шум от таких пролётов кратковременный и не причиняет вреда людям или имуществу.
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