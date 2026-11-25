Следователи выясняют, какие сведения собирала группа и что именно получали от неё представители российского телевидения. Есть и ещё одно подозрение — участники группы могли готовить для литовской аудитории материалы, в которых повторяли тезисы российской пропаганды. Следствие провело более десяти обысков. К расследованию подключилась литовская разведка.

Среди задержанных — директор «Проводников Родины» Дмитрий Глазков. Ранее он был связан с «Международным форумом добрососедства» — организацией Альгирдаса Паляцкиса, который отбывает наказание за шпионаж. В тот же форум входил другой задержанный, Казимерас Юрайтис. В Вильнюсе его уже судят по отдельному делу об оказании помощи другому государству в действиях против Литвы.