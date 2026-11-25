В центре расследования — литовская организация «Проводники Родины» (Tėvynės konduktoriai). Она зарегистрирована в системе, которой в Литве пользуются редакции СМИ. Как выяснил портал 15min, связанные с организацией люди направляли в государственные ведомства сотни запросов. Среди них были вопросы на чувствительные для страны темы. Если ответ не приходил, авторы запросов обращались в суд.
Следователи выясняют, какие сведения собирала группа и что именно получали от неё представители российского телевидения. Есть и ещё одно подозрение — участники группы могли готовить для литовской аудитории материалы, в которых повторяли тезисы российской пропаганды. Следствие провело более десяти обысков. К расследованию подключилась литовская разведка.
Среди задержанных — директор «Проводников Родины» Дмитрий Глазков. Ранее он был связан с «Международным форумом добрососедства» — организацией Альгирдаса Паляцкиса, который отбывает наказание за шпионаж. В тот же форум входил другой задержанный, Казимерас Юрайтис. В Вильнюсе его уже судят по отдельному делу об оказании помощи другому государству в действиях против Литвы.
Ещё трое задержанных — Вайда Юозапайтите, которая вместе с мужем Юрайтисом снимала политические репортажи, ведущий портала Ekspertai.eu Миндаугас Рамошка и Лауринас Рагяльскис, известный в Литве русскоязычными прямыми эфирами. Если вина подозреваемых по новому делу будет доказана, им грозит от двух до семи лет лишения свободы.
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