В Риге осело или только работает немало даугавпилсчан, но в выходные дни они стараются побывать дома, возвращаясь в столицу в воскресенье. И это не случайное, разовое явление, это часть жизненного уклада достаточно большой группы населения. Особенно много пассажиров становится с началом учебного года.

В воскресенье вечером поезд «Даугавпилс — Рига прибывает на станцию Крустпилс уже переполненным, — рассказывают наши читатели. Новые пассажиры заполняют проходы и тамбур. В вагонах душно, а ехать не 20 минут, а несколько часов.

Студенты и старшеклассники едут в Ригу – возвращаются в общежитие или на съемную квартиру: впереди учебная неделя. Но от Крустпилса два часа приходится или стоять, или найти место на полу, чтобы присесть хотя бы на корточки. А ведь дальше входят люди и в Лиелварде, и в Огре. И не все молодые, не все могут устроиться на полу вагона. Кому жалко пачкать на полу одежду или неудобно садиться на пол — те стоят.

В Автотранспортной дирекции к ситуации относятся философски. Дескать, в общественном транспорте предусмотрены и стоячие места, в том числе и в поезде. А требование к минимальному количеству вагонов — три – выполняется.