В последние несколько лет поездки из Даугавпилса в Ригу превратились в испытание. То утром поезда идут с уменьшенным количеством вагонов – в самый пик, когда люди едут на работу, а ведь многие жители города… да, работают в Риге. То система продажи билетов на самый востребованный рейс переходит на электронную. То придумали езду с пересадками: до Екабпилса — на дизеле, а потом до Риги – на электричке.
А ведь железная дорога в Латвии действует с 1861 года — почти два века, и первый поезд из Санкт-Петербурга в 1860-м ходил до Динабурга, Даугавпилса то есть. А нынешней независимой ни от кого железной дороге – целых 35 лет. Но все какие-то проблемы…
В очередной раз жители Даугавпилса возопили: когда им уже обеспечат человеческие условия передвижения по железной дороге? На сей раз возмутились пассажиры, которые едут из Даугавпилса в Ригу на поезде по воскресеньям вечером.
В Риге осело или только работает немало даугавпилсчан, но в выходные дни они стараются побывать дома, возвращаясь в столицу в воскресенье. И это не случайное, разовое явление, это часть жизненного уклада достаточно большой группы населения. Особенно много пассажиров становится с началом учебного года.
В воскресенье вечером поезд «Даугавпилс — Рига прибывает на станцию Крустпилс уже переполненным, — рассказывают наши читатели. Новые пассажиры заполняют проходы и тамбур. В вагонах душно, а ехать не 20 минут, а несколько часов.
Студенты и старшеклассники едут в Ригу – возвращаются в общежитие или на съемную квартиру: впереди учебная неделя. Но от Крустпилса два часа приходится или стоять, или найти место на полу, чтобы присесть хотя бы на корточки. А ведь дальше входят люди и в Лиелварде, и в Огре. И не все молодые, не все могут устроиться на полу вагона. Кому жалко пачкать на полу одежду или неудобно садиться на пол — те стоят.
В Автотранспортной дирекции к ситуации относятся философски. Дескать, в общественном транспорте предусмотрены и стоячие места, в том числе и в поезде. А требование к минимальному количеству вагонов — три – выполняется.
Так, по информации Vivi (АО PasaZieru vilciens), на маршруте Даугавпилс — Рига курсирует трехвагонный дизельный поезд на 210 сидячих мест, а количество проданных билетов на один рейс — 231-284. Максимальная вместимость — 658 мест. Значит, еще есть где поставить пассажиров. А вот возможности добавить вагоны — ограничены.
Вместе с тем на практике в октябре количество проданных билетов на каждый рейс превышало число мест на 10–35%. Но, указывают организаторы пассажирского сообщения, не все пассажиры едут весь маршрут. Да и на других маршрутах дальнего следования пассажиров тоже больше, чем сидячих мест. Ну, это мы знаем: старый принцип общественного транспорта – набивать пассажиров, как сельдей в бочку.
В будущем ситуацию могли бы улучшить новые аккумуляторные поезда, которые планируют приобрести до 2029 года, — уточнили в Vivi (АО PasaZieru vilciens). А в течение следующего года планируется ввести нумерованные места, чтобы пассажиры при покупке билета знали: можно ли приобрести сидячий или точно придется стоять.
В свою очередь Автотранспортная дирекция планирует с 13 декабря изменить расписание некоторых поездов на маршруте Даугавпилс — Рига с учетом привычек пассажиров.
Ну а пассажирам остается только надеяться или приспосабливаться к тому, что есть. Хорошо хоть вообще поезд ходит, — говорят шутники…
Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА
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