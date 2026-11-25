«Прогрессивные» также требуют предоставить конкретные расчеты и подтверждающие их документы по поводу публично прозвучавших утверждений о том, что прекращение транзита российского и белорусского зерна может привести к убыткам в несколько сотен миллионов евро.

Депутаты подчеркивают, что возможные убытки частных компаний не могут автоматически приравниваться к потерям для госбюджета или юридическим обязательствам государства.

«Прогрессивные» также требуют провести юридическую оценку того, ограничивают ли права собственности иностранных компаний на зерно российского и белорусского происхождения и заключенные договоры права Латвии вводить национальные санкции и повлечет ли их введение обязанность государства возмещать убытки частным компаниям.