Запрос адресован премьер-министру Андрису Кулбергсу («Объединенный список», ОС), министру финансов Карлису Пургайлису, министру экономики Эдгарсу Штелмахерсу (ОС), министру сообщения Кришсу Липшансу и министру иностранных дел Гиртсу Яунземсу.
«Прогрессивные» требуют указать принятые решения и предпринятые меры для прекращения транзита, ответственные за них учреждения, а также дату, когда планируется полностью прекратить транзит зерна.
Также депутаты хотят получить информацию о заключенных портовыми стивидорами, железнодорожными перевозчиками и другими предприятиями транзитной отрасли, в том числе государственными, договорах о транзите российского и белорусского зерна через Латвию.
«Прогрессивные» также требуют предоставить конкретные расчеты и подтверждающие их документы по поводу публично прозвучавших утверждений о том, что прекращение транзита российского и белорусского зерна может привести к убыткам в несколько сотен миллионов евро.
Депутаты подчеркивают, что возможные убытки частных компаний не могут автоматически приравниваться к потерям для госбюджета или юридическим обязательствам государства.
«Прогрессивные» также требуют провести юридическую оценку того, ограничивают ли права собственности иностранных компаний на зерно российского и белорусского происхождения и заключенные договоры права Латвии вводить национальные санкции и повлечет ли их введение обязанность государства возмещать убытки частным компаниям.
Партия также хочет получить подробные расчеты возможного фискального влияния на госбюджет в результате введения национальных санкций.
Как сообщалось, ранее премьер-министр заявил, что на этой неделе правительство не рассматривало вопрос о транзите российского зерна, поскольку все внимание было сосредоточено на подготовке вопроса о ситуации в «airBaltic».
Кулбергс пояснил, что правительству еще предстоит рассмотреть возможности запрета транзита российского зерна. Премьер-министр намерен еще раз проверить всю подготовленную по этому вопросу информацию, в том числе с привлечением служб безопасности. Также он консультируется по этому вопросу с президентом Эдгаром Ринкевичем.
Премьер надеется, что необходимая информация будет собрана и на следующей неделе и Кабинет министров ее рассмотрит. Кроме того, по словам Кулбергса, этот вопрос от имени всех трех стран Балтии уже «положен на стол» в Брюсселе.
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