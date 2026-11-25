Исследователи из Эдинбургского университета вели наблюдение за здоровьем почти 114 000 человек в течение трех десятилетий, начиная с 1980-х годов. Ни у кого из участников на тот момент не было сердечных заболеваний, однако в итоге почти у 17 000 человек произошел инфаркт, инсульт или они умерли из-за проблем с сердцем.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA Network Open (источник на английском языке), у тех, у кого со временем развивались сердечные заболевания, предупреждающие признаки часто появлялись за десятилетия до этого.

Например, систолическое артериальное давление, то есть давление в артериях в момент, когда сердце выталкивает кровь, стабильно было выше у людей, у которых впоследствии возникли проблемы с сердцем, по сравнению с теми, у кого они не развились.