Авторы особо подчеркивают: никакой мистики или фантастики тут нет. Точность расчетам обеспечивает колоссальный объем базы данных, проанализированной компьютером, где собрана вся известная статистика о каждом из шести миллионов жителей страны.

В том числе — и сугубо личная, медицинская. Иными словами, все что только есть в распоряжении национального Статистического управления.