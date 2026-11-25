Истцами выступают товарищество собственников квартир дома, в котором проживает актриса, а также муниципальная управляющая компания SIA «Rīgas namu pārvaldnieks». В открытых источниках не указана сумма иска, равно как и конкретные обстоятельства, ставшие причиной спора.

Сама Мирдза Мартинсоне была удивлена, узнав о предстоящем судебном разбирательстве; по ее словам, она ничего не знала об этом ранее.