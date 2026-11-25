Согласно информации из судебного календаря, дело касается взыскания средств и будет рассматриваться в упрощенном письменном порядке.
Истцами выступают товарищество собственников квартир дома, в котором проживает актриса, а также муниципальная управляющая компания SIA «Rīgas namu pārvaldnieks». В открытых источниках не указана сумма иска, равно как и конкретные обстоятельства, ставшие причиной спора.
Сама Мирдза Мартинсоне была удивлена, узнав о предстоящем судебном разбирательстве; по ее словам, она ничего не знала об этом ранее.
«Я не получала никаких повесток. Я действительно ничего об этом не знаю», — сказала Мартинсоне, явно пребывая в недоумении.
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