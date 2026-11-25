Внимание и концентрация: Бумажная книга помогает сфокусироваться на одном тексте без уведомлений, ссылок и ленты. В интернете чтение чаще становится поверхностным и фрагментарным.

Восприятие и память: На бумаге проще ориентироваться по объёму и расположению страниц, что помогает лучше понимать и запоминать прочитанное.

Ощущения и отдых для глаз: Печатное издание даёт запах страниц, вес и передышку от светящихся экранов.