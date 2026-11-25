Латыши в истории уже доказали, чего они стоят. Латышские стрелки были одними из лучших как на стороне царя, так впоследствии и на стороне Ленина. Многие из них вступали в ряды стрелков не по идеологическим соображениям, а в надежде на свободу Латвии. Учителя, крестьяне, рабочие — дисциплинированные, грамотные люди в те времена, когда в России грамотность ещё не была чем-то само собой разумеющимся.

Лично меня не интересуют ни армия, ни Земессардзе, ни охотничьи коллективы. Но я готов защищать себя, свою семью и то, что мне здесь принадлежит. Почему люди не вооружены? В Америке в среднем на одного жителя приходится несколько единиц оружия. Никто, даже при большом желании, не может просто вторгнуться туда и чувствовать себя в безопасности. Это сильное государство. Почему в Латвии не может быть так же?

Вот уже как минимум 35 лет мы слышим, что русские придут. Хорошо — пусть приходят. Но мы должны быть готовы. И не только располагать несколькими тысячами профессиональных военных, но и иметь народ, который знает, что делать, и которому есть чем это делать.