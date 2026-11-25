Давно следовало вооружить и обучить народ. Нужны не только профессиональная армия и Земессардзе, но и широкий круг лояльных граждан, способных защитить себя, свою семью и свою землю.
История показывает, насколько эффективным может быть хорошо подготовленный и мотивированный человек. Во время Зимней войны 1939–1940 годов один финский крестьянин — Симо Хяюхя — из обычной винтовки без оптического прицела уничтожил более 500 противников. Только в первый день он уложил 25 человек. К месту, где он находился, больше никто не приближался. Когда против него направили снайпера, он ликвидировал его в тот же вечер. Финские женщины тоже внесли свой вклад. Это была не война современных технологий — всё решали мотивация, знание местности и умение стрелять.
Латвии для технического оснащения и обучения лояльных граждан обращению с современным оборудованием хватило бы сравнительно небольшой суммы — около 300 миллионов евро. Одна современная снайперская винтовка с оптикой, глушителем и стабилизатором стоит около 30 000 евро. Добавьте тепловизор, дрон, специальную одежду, уменьшающую тепловое излучение, и средство передвижения — и человек становится серьёзной силой. Если каждый из 100 000 подготовленных людей сможет уничтожить хотя бы десять противников, это уже миллион. В Литве и Эстонии патриотов наверняка тоже хватает. И здесь присутствует ещё и психологический фактор — противник знает, что за каждым кустом может стоять человек, умеющий стрелять.
Латыши в истории уже доказали, чего они стоят. Латышские стрелки были одними из лучших как на стороне царя, так впоследствии и на стороне Ленина. Многие из них вступали в ряды стрелков не по идеологическим соображениям, а в надежде на свободу Латвии. Учителя, крестьяне, рабочие — дисциплинированные, грамотные люди в те времена, когда в России грамотность ещё не была чем-то само собой разумеющимся.
Лично меня не интересуют ни армия, ни Земессардзе, ни охотничьи коллективы. Но я готов защищать себя, свою семью и то, что мне здесь принадлежит. Почему люди не вооружены? В Америке в среднем на одного жителя приходится несколько единиц оружия. Никто, даже при большом желании, не может просто вторгнуться туда и чувствовать себя в безопасности. Это сильное государство. Почему в Латвии не может быть так же?
Вот уже как минимум 35 лет мы слышим, что русские придут. Хорошо — пусть приходят. Но мы должны быть готовы. И не только располагать несколькими тысячами профессиональных военных, но и иметь народ, который знает, что делать, и которому есть чем это делать.
Это не призыв к хаосу. Это призыв к реалистичной концепции обороны, в рамках которой каждый лояльный человек является частью оборонной системы, а не просто налогоплательщиком, финансирующим нечто, что при столкновении с превосходящей силой не продержится и нескольких дней».
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