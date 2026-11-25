Изначально уроки гособороны были введены в Латвии как компенсационный механизм в период, когда не было обязательной военной службы, а также потому, что по мере ухудшения геополитической ситуации стало ясно, что общество должно быть максимально информировано и подготовлено к кризисам, говорит заместитель директора Центра подготовки и образования Центра Яунсардзе Улдис Зупа.
Уроки гособороны должны обеспечивать базовые военные навыки — таков был первоначальный фокус. С 2018 года школы могли добровольно подавать заявки на изучение этого предмета, а в 2024 году курс стал обязательным в общеобразовательных средних школах (10-й и 11-й классы) и в профессиональных учебных заведениях при очном обучении.
С этого года курс гособороны введен как обязательный и на заочных и дистанционных программах обучения, а пять дней на втором курсе должны быть посвящены очным практическим занятиям. В настоящее время 36 тысяч молодых людей проходят обучение по программе гособороны под руководством примерно 320 инструкторов в 271 учебном заведении Латвии.
«Были разные дискуссии, но было достигнуто соглашение о том, что курс гособороны будет преподаваться в 10-м и 11-м классах средних школ и на первом, втором или втором, третьем курсе профшкол», — говорит директор департамента общего образования Министерства образования и науки (МОН) Рудолфс Калванс.
«В компетенцию министерства входит общее содержание образования, программы, количество учебных часов и то, чему учить на каждом уроке. По мнению Министерства, количество часов оптимально, но мое личное мнение как земессарга такое, что количество часов следует увеличить, уделяя больше внимания практическим знаниям и их применению в полевых условиях. Есть две модели уроков гособороны. Школы должны были найти креативную и законную возможность ввести их вне учебной нагрузки учащихся, которая составляет максимум 36 учебных часов в неделю. Обычно на гособорону выделяется один полный учебный день в месяц, но есть и школы, которые интегрируют уроки обороны между другими уроками».
По мнению представителя МОН, что в целом внедрение уроков гособороны было успешным. «Конечно, есть некоторые проблемы, например, в школах с помещениями, местами для практических занятий, поиском учебного времени, но нет никаких идеологических проблем. Конечно, молодежь хочет больше практических вещей: бегать, стрелять, прыгать, ориентироваться по компасу, прятаться, а не презентаций о наших предках, борцах за свободу, полковниках и генералах. Но так не будет», — говорит Калванс.
(Latvijas Avīze)
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