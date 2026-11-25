«Были разные дискуссии, но было достигнуто соглашение о том, что курс гособороны будет преподаваться в 10-м и 11-м классах средних школ и на первом, втором или втором, третьем курсе профшкол», — говорит директор департамента общего образования Министерства образования и науки (МОН) Рудолфс Калванс.

«В компетенцию министерства входит общее содержание образования, программы, количество учебных часов и то, чему учить на каждом уроке. По мнению Министерства, количество часов оптимально, но мое личное мнение как земессарга такое, что количество часов следует увеличить, уделяя больше внимания практическим знаниям и их применению в полевых условиях. Есть две модели уроков гособороны. Школы должны были найти креативную и законную возможность ввести их вне учебной нагрузки учащихся, которая составляет максимум 36 учебных часов в неделю. Обычно на гособорону выделяется один полный учебный день в месяц, но есть и школы, которые интегрируют уроки обороны между другими уроками».

По мнению представителя МОН, что в целом внедрение уроков гособороны было успешным. «Конечно, есть некоторые проблемы, например, в школах с помещениями, местами для практических занятий, поиском учебного времени, но нет никаких идеологических проблем. Конечно, молодежь хочет больше практических вещей: бегать, стрелять, прыгать, ориентироваться по компасу, прятаться, а не презентаций о наших предках, борцах за свободу, полковниках и генералах. Но так не будет», — говорит Калванс.