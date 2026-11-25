Как возникла идея такого шоу? «Я вижу, что он [Андрис Кейшс] уже начинает разваливаться — самое время что-то предпринять», — отвечает маэстро Раймонд Паулс в свойственной ему манере.

…А вы думали, о ком это он — про песок?