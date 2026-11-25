В канун Нового года, 31 декабря, эти двое «мужчин в самом расцвете сил» вновь встретятся на сцене Музыкального дома «Дайле» (Daile Music House), чтобы представить концерт-спектакль.
Как возникла идея такого шоу? «Я вижу, что он [Андрис Кейшс] уже начинает разваливаться — самое время что-то предпринять», — отвечает маэстро Раймонд Паулс в свойственной ему манере.
…А вы думали, о ком это он — про песок?
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