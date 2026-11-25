Букеле, прославившийся беспрецедентной кампанией по борьбе с организованной преступностью в собственной стране, решил не ограничиваться дипломатическими усилиями. Сегодня на Гаити находятся уже около 2500 сальвадорских военнослужащих. В их распоряжении имеются бронетехника и боевые вертолёты. Причём основная часть контингента действует на основании двустороннего соглашения между правительствами Сальвадора и Гаити, а не в рамках международной миссии.

«Мы уже покончили с бандами в Сальвадоре и можем покончить и с вами», — предупредил Букеле главарей гаитянских преступных группировок.