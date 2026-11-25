Напомним, поводом для отправки сальвадорской армии на Гаити стало исчезновение 18 октября четырёх военных авиационных специалистов из Сальвадора, служивших в составе международных сил, действующих по мандату ООН. Их судьба до сих пор достоверно неизвестна. Один из главарей гаитянских банд утверждает, что они мертвы.
Букеле, прославившийся беспрецедентной кампанией по борьбе с организованной преступностью в собственной стране, решил не ограничиваться дипломатическими усилиями. Сегодня на Гаити находятся уже около 2500 сальвадорских военнослужащих. В их распоряжении имеются бронетехника и боевые вертолёты. Причём основная часть контингента действует на основании двустороннего соглашения между правительствами Сальвадора и Гаити, а не в рамках международной миссии.
«Мы уже покончили с бандами в Сальвадоре и можем покончить и с вами», — предупредил Букеле главарей гаитянских преступных группировок.
Битва за столицу
Прибытие сальвадорцев заметно активизировало действия гаитянских сил безопасности. На прошлой неделе развернулись ожесточённые бои за Мартиссан — район Порт-о-Пренса, через который проходит важнейшая транспортная магистраль, связывающая столицу с южными и западными регионами страны.
Более пяти лет этот район находился под контролем преступников. По данным гаитянской полиции, к 23 ноября в ходе продолжающейся операции были уничтожены более 70 предполагаемых участников банд. Впрочем, непосредственно в наступлении на Мартиссан участвуют не сальвадорцы, а гаитянские полицейские и специальное подразделение, которому оказывает поддержку частная военная компания американца Эрика Принса, основателя знаменитой Blackwater.
Одновременно международные силы проводят операции в других районах столицы и за её пределами. Обнаруживаются склады оружия, мастерские по ремонту вооружения. Сальвадорские вертолёты уже приходили на помощь подразделениям международного контингента из Чада.
Однако и сальвадорская армия несёт потери. Как сообщило 24 ноября агентство Associated Press, трое военнослужащих погибли в результате случайного взрыва. Букеле пообещал выплатить семьям погибших по 200 тысяч долларов и назначить им ежемесячное содержание.
Да здравствует Букеле!
Пожалуй, наиболее примечательным обстоятельством нынешней интервенции стала реакция самих гаитян. В нескольких крупных городах страны прошли многотысячные демонстрации в поддержку президента Сальвадора. Люди несли плакаты с требованиями покончить с бандами и выражали благодарность Букеле.
После многолетнего бессилия собственного правительства и международных миссий значительная часть населения связывает надежды на возвращение нормальной жизни именно с иностранными солдатами.
Тем временем один из наиболее влиятельных главарей преступного мира Гаити, руководитель группировки «400 Mawozo» Вильсон Жозеф, обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой о посредничестве. Букеле, однако, считает, что переговоры с преступниками лишь затягивают кризис.
Сотрудничество двух стран распространяется уже и на пенитенциарную систему. Гаити договорилась с Сальвадором о строительстве трёх новых тюрем. Гаитянский министр юстиции посетил сальвадорскую тюрьму сверхстрогого режима CECOT, ставшую символом политики Букеле.
В Гаити проблема тюрем особенно остра: в 2024 году преступные группировки атаковали два крупнейших пенитенциарных учреждения страны, откуда бежали тысячи заключённых.
Удастся ли повторить сальвадорское чудо?
В самом Сальвадоре за несколько лет были арестованы более 90 тысяч предполагаемых участников преступных группировок, а уровень убийств резко снизился. При этом правозащитники обвиняют власти в массовых произвольных арестах и нарушениях прав заключённых.
Но на Гаити Букеле столкнулся с принципиально иной ситуацией. Здесь преступные группировки фактически заменили государство на значительной части территории столицы. Они контролируют целые кварталы и транспортные магистрали, взимают поборы с населения и предпринимателей.
Кроме того, с бандами одновременно воюют несколько вооружённых сил, не имеющих единого командования. Эксперты предупреждают: вытеснить преступников из очередного квартала — ещё не значит вернуть его государству. Освобождённые районы необходимо удерживать, обеспечивая там безопасность населения.
Срок пребывания сальвадорских войск на Гаити пока не определён. Гаитянские власти рассчитывают на их поддержку вплоть до проведения выборов, намеченных на 2027 год.
Таким образом, Букеле удалось придать новый импульс борьбе с преступными группировками. Но пока речь идёт об отдельных территориальных успехах, а не о восстановлении порядка в стране. Сальвадорская армия может помочь выиграть сражение за Порт-о-Пренс. Гораздо более сложная задача — вернуть Гаити дееспособное государство.
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