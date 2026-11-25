te_beatrise_: Это, конечно, больше распространено среди молодёжи, но лично мне кажется, что некоторые выражения и реакции лучше звучат на английском. Английский язык — часть моей повседневной жизни, и действительно существуют английские слова и выражения, для которых невозможно найти подходящий перевод на латышский. Кроме того, я сама разговаривала и переписывалась с близким мне человеком на английском, поскольку это помогает совершенствовать знание языка и навыки владения им. Не вижу в этом ничего плохого.

tapatibez: Молодёжи латышский язык неинтересен. А почему он должен быть интересен? Где нужен наш родной государственный язык, кроме самой Латвии? У меня самой есть 17-летняя дочь, которая довольно часто общается с подругами на английском. Как она сама говорит, английский язык необходим во многих странах, а латышский — только в этой маленькой стране, о которой половина мира даже не знает, где она находится.

magnolia_stelllata: Что значит «неинтересен»?! Язык — это что, парк развлечений, где обязательно должно быть интересно? Знаешь, в мире очень много малых народов и малых языков, только эти народы сохраняют свой национальный язык, потому что кто же ещё, если не они сами? Это не мешает человеку знать хоть десять других языков. А тут кто-то вздумал заявить, что ему «неинтересно». Фи!