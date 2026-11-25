Пять молодых латышей, разговаривающих за ресторанным столиком по-английски, — именно такую сцену описала пользовательница социальной сети Threads. Наблюдение, казалось бы, совершенно бытовое, вызвало весьма показательную дискуссию.
«Вчера в ресторане через пару столиков от меня сидели пятеро молодых людей. Лет восемнадцати, плюс-минус. Разговаривали по-английски. Ну ладно, туристы. Но нет. Когда не хватало какого-нибудь английского слова, они заменяли его латышским, географические названия тоже произносили по-латышски, с официантом разговаривали на латышском. То есть латыши, которые предпочитают общаться между собой на английском. Почему?» — вопросила пользовательница.
И вот что ей ответили.
scarlet_witch_library: Мне кажется, что для многих молодых людей английский язык просто стал неотъемлемой частью повседневной жизни. Они читают книги на английском, смотрят TikTok, Instagram, фильмы и так далее. Многие, возможно, в будущем планируют жить за пределами Латвии… Латышский язык они и так знают и используют как дома, так и в школе, но у английского гораздо более широкая сфера применения. С английским языком можно обойтись практически во всём мире, а с латышским, к сожалению, по большей части только в Латвии…
visi_kopa: Моя девятилетняя дочь разговаривает с подругой по-английски. Пусть разговаривает. Хуже, когда человек знает язык, но боится вымолвить хоть слово.
te_beatrise_: Это, конечно, больше распространено среди молодёжи, но лично мне кажется, что некоторые выражения и реакции лучше звучат на английском. Английский язык — часть моей повседневной жизни, и действительно существуют английские слова и выражения, для которых невозможно найти подходящий перевод на латышский. Кроме того, я сама разговаривала и переписывалась с близким мне человеком на английском, поскольку это помогает совершенствовать знание языка и навыки владения им. Не вижу в этом ничего плохого.
tapatibez: Молодёжи латышский язык неинтересен. А почему он должен быть интересен? Где нужен наш родной государственный язык, кроме самой Латвии? У меня самой есть 17-летняя дочь, которая довольно часто общается с подругами на английском. Как она сама говорит, английский язык необходим во многих странах, а латышский — только в этой маленькой стране, о которой половина мира даже не знает, где она находится.
magnolia_stelllata: Что значит «неинтересен»?! Язык — это что, парк развлечений, где обязательно должно быть интересно? Знаешь, в мире очень много малых народов и малых языков, только эти народы сохраняют свой национальный язык, потому что кто же ещё, если не они сами? Это не мешает человеку знать хоть десять других языков. А тут кто-то вздумал заявить, что ему «неинтересно». Фи!
90s_latvia: Ровно по той же причине, по которой отцы и деды говорили по-русски, а прадеды и более далёкие предки — по-немецки.
inga.v__v: Моя дочь разговаривает со своими друзьями на английском, хотя все они латыши. Пусть разговаривают, мне это не мешает. Со мной она по-английски не говорит. Практически весь контент, который она потребляет, — на английском языке. В последнее время она даже из библиотеки приносит домой книги на английском, чтобы почитать.
…О том, что английский язык становится для латвийской молодёжи привычным средством повседневного общения, заговорили уже давно. В сентябре 2025 года Латвийское телевидение даже посвятило этому явлению отдельный выпуск передачи «Kultūršoks» — «Латвийская молодёжь живёт в англоязычном цифровом мире».
Приведённые в передаче цифры весьма красноречивы: 94% молодых людей используют английский язык в социальных сетях, 73% предпочитают англоязычную музыку, 61% смотрят на английском фильмы и сериалы.
Однако английский уже выходит за пределы цифрового пространства. Опрошенные журналистами школьники признавались, что и в обычной жизни предпочитают общаться с друзьями по-английски. Не потому, что плохо знают латышский, а потому, что на английском им привычнее и проще выражать свои мысли.
Что тут скажешь? Легко обязать человека говорить на определённом языке с чиновником. Но довольно трудно предписать ему, на каком языке шутить с друзьями, признаваться в любви или видеть сны. И в этом смысле английский язык оказался чрезвычайно неудобным соперником. За ним не стоят ни советские танки, ни память об оккупации. Он приходит через кино, музыку, книги, компьютерные игры и социальные сети.
Возможно, главная задача защитников латышского языка состоит не столько в том, чтобы окружающие были обязаны на нём говорить, сколько в том, чтобы собственные дети хотели на нём разговаривать. А это, согласитесь, несколько более сложная задача, чем выписать штраф продавщице.
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