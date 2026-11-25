В Латвии в сотовом вещании отправляются сообщения двух уровней — желтого и оранжевого. Каждый из них предусматривает определенные действия со стороны человека и особые условия в операционных системах телефонов, позволяющие обходить выбранные владельцем телефона настройки.
«Уведомление желтого уровня по большей части не нарушает установленные человеком настройки звуковых и вибрационных уведомлений. Например, если на телефоне активен беззвучный режим, уведомление придет только с вибрацией», — пояснила представитель ГПСС Виктория Грибусте.
Предупреждение желтого уровня лишь информирует о том, что еще только ожидается (например, о возможной угрозе в воздушном пространстве).
В свою очередь в уведомлениях сотового вещания оранжевого уровня (в телефонах iOS — Extreme Alert) от людей, находящихся в активной зоне сотового вещания, требуются определенные действия.
Такое уведомление сотового вещания должно приходить со специальным звуковым сигналом, предупреждая человека и побуждая его действовать. Впрочем, в отдельных моделях телефонов возможны исключения, если производитель не предусмотрел такую систему или если предупреждению оранжевого уровня не присвоен приоритет, позволяющий обойти выбранные пользователем настройки.
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