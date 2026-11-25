«Уведомление желтого уровня по большей части не нарушает установленные человеком настройки звуковых и вибрационных уведомлений. Например, если на телефоне активен беззвучный режим, уведомление придет только с вибрацией», — пояснила представитель ГПСС Виктория Грибусте.

Предупреждение желтого уровня лишь информирует о том, что еще только ожидается (например, о возможной угрозе в воздушном пространстве).