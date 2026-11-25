В интервью агентству Bloomberg поздно вечером 23 ноября украинский президент заявил, что спецпосланники Трампа Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф настаивают на заключении мирного соглашения «как можно скорее», в идеале — до начала января. Однако при этом от Украины требуют значительных уступок, в то время как Путин не демонстрирует никаких признаков готовности положить конец войне, подчеркнул украинский президент. «Мы понимаем, какой может быть цена. Мы тоже очень хотим мира, но не за счет одной только Украины», — отметил он.
Как отметил Зеленский в том же интервью, Киев намерен обратиться в январе к новому составу Конгресса США с просьбой усилить давление на Москву, если Дональд Трамп не сможет убедить президента РФ Владимира Путина прекратить войну против Украины до конца 2026 года на приемлемых для Украины условиях. В частности, Киев будет добиваться предоставления значительного пакета военной помощи со стороны Вашингтона и введения более жестких санкций против РФ.
Источники FT: США подталкивают Киев к соглашению с Москвой
21 ноября газета Financial Times (FT) со ссылкой на четыре осведомленных источника сообщала, что нынешняя администрация президента США стремится успеть заключить мирное соглашение между Киевом и Москвой до конца 2026 года, поскольку в начале января демократы получат контроль над обеими палатами Конгресса, что значительно снизит влияние республиканцев.
По словам одного из европейских источников издания, американцы «усиленно давят» и «есть опасения», что Украине «придется пойти на серьезные уступки». При этом по мнению другого источника, «американцы торопятся, а Путин — нет». В свою очередь, украинские официальные лица истолковали очередную волну ограничений скорости Starshield — военной версии спутниковой системы связи Starlink, наряду с показательными задержками поставок ракет для ЗРК Patriot — как часть усилий Вашингтона по ослаблению позиций Киева и усилению давления на него с целью получения территориальных уступок России.
Так, высокопоставленный украинский чиновник назвал действия администрации Трампа «явным выбором», направленным на то, чтобы помочь Москве добиться выгодных условий на так называемых «мирных переговорах». Еще один источник FT заявил, что «Трампу нравится Путин, и он хочет завершить все до января».
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