21 ноября газета Financial Times (FT) со ссылкой на четыре осведомленных источника сообщала, что нынешняя администрация президента США стремится успеть заключить мирное соглашение между Киевом и Москвой до конца 2026 года, поскольку в начале января демократы получат контроль над обеими палатами Конгресса, что значительно снизит влияние республиканцев.

По словам одного из европейских источников издания, американцы «усиленно давят» и «есть опасения», что Украине «придется пойти на серьезные уступки». При этом по мнению другого источника, «американцы торопятся, а Путин — нет». В свою очередь, украинские официальные лица истолковали очередную волну ограничений скорости Starshield — военной версии спутниковой системы связи Starlink, наряду с показательными задержками поставок ракет для ЗРК Patriot — как часть усилий Вашингтона по ослаблению позиций Киева и усилению давления на него с целью получения территориальных уступок России.

Так, высокопоставленный украинский чиновник назвал действия администрации Трампа «явным выбором», направленным на то, чтобы помочь Москве добиться выгодных условий на так называемых «мирных переговорах». Еще один источник FT заявил, что «Трампу нравится Путин, и он хочет завершить все до января».