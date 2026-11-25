Инспекция получила информацию о том, что представители клиники планируют проводить стоматологические консультации в гостинице. Реклама бесплатных консультаций размещена в «Facebook», «Instagram» и «TikTok».
19 ноября инспекция проинформировала представителей гостиницы и Латвийскую ассоциацию гостиниц и ресторанов о характере мероприятия и требованиях нормативных актов.
Инспекция заявила, что упомянутые турецкие стоматологи не имеют права оказывать медицинские услуги жителям Латвии в помещениях гостиницы. Однако представители гостиницы в своем ответе указали, что не могут идентифицировать это мероприятие и не будут предпринимать никаких действий.
Инспекция напоминает, что медицинские услуги в Латвии, включая диагностику, могут оказывать только зарегистрированные в установленном порядке врачи в зарегистрированных медицинских учреждениях.
Помещения гостиницы не являются медицинским учреждением, и оказание в них стоматологических услуг недопустимо, заявили в инспекции.
Инспекция призывает людей перед записью на консультацию убедиться в том, что специалист имеет право практиковать в Латвии и услуга оказывается в зарегистрированном медицинском учреждении. Так люди смогут защитить себя от потенциальных трудностей в защите своих прав пациента, если позже возникнут жалобы по поводу услуги.
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