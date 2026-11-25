Инспекция напоминает, что медицинские услуги в Латвии, включая диагностику, могут оказывать только зарегистрированные в установленном порядке врачи в зарегистрированных медицинских учреждениях.

Помещения гостиницы не являются медицинским учреждением, и оказание в них стоматологических услуг недопустимо, заявили в инспекции.

Инспекция призывает людей перед записью на консультацию убедиться в том, что специалист имеет право практиковать в Латвии и услуга оказывается в зарегистрированном медицинском учреждении. Так люди смогут защитить себя от потенциальных трудностей в защите своих прав пациента, если позже возникнут жалобы по поводу услуги.