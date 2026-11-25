Услышав решение медиков, девушка, по данным Госполиции, намеренно ударила полицейскую по голове. Сотрудницу доставили в медучреждение, а девушку задержали. О состоянии полицейской ведомство не сообщило.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 269 Уголовного закона о нападении на представителя власти при исполнении служебных обязанностей. Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы. Закон также предусматривает краткосрочное лишение свободы или пробационный надзор.