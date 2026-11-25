Дело об убийстве Дариуша Янишевского так и осталось бы пылиться на арзивной полке, если бы один польский полицейский не заинтересовался судьбой вещи, которая стоила несравненно меньше человеческой жизни, — обыкновенного мобильного телефона.
Убийство с особой жестокостью
13 ноября 2000 года в польском городе Вроцлав, некогда именовавшемся по-немецки Бреслау, исчез человек. Тридцатипятилетний Дариуш Янишевский занимался рекламным бизнесом. Предприятие было небольшое, но работало, имелись хорошие заказчики. В тот понедельник потенциальный клиент поинтересовался изготовлением рекламных конструкций. Янишевский вышел из офиса. Больше живым близкие его не видели.
В декабре рыбаки обнаружили в Одре, неподалёку от деревни Хобень, тело мужчины. Судебные медики установили, что перед смертью человека били, длительное время он не получал пищи. Речь явно шла не о случайной ссоре, и не об ограблении прохожего.
Кому понадобилось так ненавидеть Янишевского? Вопрос, как выяснилось, был поставлен правильно. Но ответ искали не там.
Изучили деловые связи убитого, финансовое положение его предприятия, отношения с партнёрами. Глухо. Янишевский не был крупным предпринимателем, вокруг которого кипели страсти и велась борьба за миллионы. Связей с преступным миром тоже не обнаружилось.
В подобных случаях принято говорить, что убитый унёс свою тайну в могилу. Но какая, собственно, тайна была у Янишевского? Возможно, он и сам до последнего времени не подозревал о существовании человека, считавшего его своим врагом. В общем, расследование прекратили.
Тридцать телефонных номеров
Яцек Врублевский, сотрудник вроцлавской полиции, принадлежал к числу людей, обладающих весьма полезным для сыщика качеством: он умел вцепиться в какую-то деталь и начать разматывать ею ниточку преступления. В старых материалах уголовного дела его внимание привлёк исчезнувший мобильный телефон Янишевского. В 2000 году это была уже не роскошь, но ещё достаточно дорогая вещь, чтобы человек, завладевший им, не спешил выбрасывать его за ненадобностью. А ведь у каждого аппарата имелся индивидуальный идентификационный номер.
При содействии специалистов по связи Врублевский выяснил судьбу телефона. Аппарат переходил из рук в руки, менял владельцев, пока расследование не привело полицейских на крупнейший польский интернет-аукцион Allegro. Там сохранилась запись о сделке, совершённой 17 ноября 2000 года. То есть через четыре дня после исчезновения Янишевского его телефон был выставлен на продажу.
Продавец зарегистрировался под псевдонимом Chris B.7. Установить его настоящее имя оказалось не так уж трудно. Кристиан Бала, уроженец Хойнува, выпускник философского факультета Вроцлавского университета.
Представим себе положение следователя. В его распоряжении, наконец, появилась улика. Не подозрение, не чьё-то смутное воспоминание, а документально зафиксированный факт. Но что именно этот факт доказывал? Что Бала убил Янишевского? Нет. Что Бала был знаком с Янишевским? Тоже нет. Он доказывал только то, что мобильный телефон исчезнувшего человека оказался у Балы.
Можно купить краденое, не зная, что оно краденое. Можно найти её на улице. Полицейскому предстояло преодолеть расстояние между обладанием чужим телефоном и обвинением в преднамеренном убийстве. Расстояние это было огромным.
Бала к тому времени много путешествовал по странам Азии. Заняться его биографией пока можно было и без него самого. И тут выяснилось, что человек, которого искала полиция, был писателем.
Литератор
В январе 2003 года польское издательство Croma выпустило роман Кристиана Балы «Амок». На обложке красовалось причудливое изображение козла. Отрывки из произведения автор публиковал в интернете, где охотно общался с читателями и обсуждал свои философские воззрения. Роман наделал гораздо меньше шума, чем хотелось бы его создателю. Но спустя несколько лет у книги появились три исключительно внимательных читателя — сотрудники вроцлавской полиции.
Врублевский, предпочитавший историческую литературу, едва ли открыл бы «Амок» по собственной инициативе. Теперь же пришлось не только прочесть книгу, но и разбирать её по эпизодам, сопоставлять с материалами уголовного дела, обсуждать прочитанное с коллегами.
Герой романа, от имени которого ведётся повествование, — интеллектуал по имени Крис. Он употребляет наркотики, пьёт, путешествует, меняет любовниц, рассуждает о философии, издевается над религией и общепринятой моралью. Повествование изобилует сценами жестокости. Заканчивается эта история убийством женщины.
Название книги отсылало к известному в Юго-Восточной Азии явлению — внезапному приступу разрушительной ярости. Европейскому читателю слово «амок» стало знакомо главным образом благодаря одноимённой новелле Стефана Цвейга.
Бала принадлежал к числу литераторов, усматривающих особенность своего дарования в способности шокировать читателя. Однако полицейских интересовали отнюдь не эстетические достоинства произведения. Они обнаружили в нём мотивы, перекликавшиеся с расследуемым преступлением: ревность, насилие, верёвка, продажа через интернет предмета, связанного с убийством.
Совпадения? Разумеется, могли быть и совпадения. Более того, имелись существенные различия. В романе убивали женщину, в действительности погиб мужчина. Не совпадали обстоятельства смерти. Перед полицейскими была не замаскированная копия уголовного дела, а литературное произведение, допускавшее множество истолкований.
И всё-таки телефон Янишевского продал именно автор этого произведения.
Философия и уголовный кодекс
Кристиан Бала изучал философию не только в университете. Судя по его книге и публичным высказываниям, философские вопросы занимали его и в повседневной жизни. Особенно привлекала его проблема существования объективной истины.
В самом деле, что считать истиной? Существует ли она независимо от человека или представляет собой некий результат соглашения между людьми? Можно ли утверждать, что нравственные нормы имеют абсолютный характер?
Подобные вопросы занимали мыслителей задолго до рождения Балы и будут занимать их ещё очень долго. У философии есть привилегия — она может оставить вопрос открытым. У уголовного суда такой привилегии нет.
Но было бы большой ошибкой искать объяснение преступления в увлечении Балы философией. Миллионы людей читали Ницше, интересовались постмодернизмом и спорили об относительности истины, не причиняя своим ближним никакого вреда. И если писатель наделяет своего героя отвратительными качествами, это ещё не означает, что такими же качествами обладает сам писатель.
Именно здесь заключалась опасность для следствия. Увлёкшись литературным сходством, можно было начать подгонять действительность под роман. Врублевский избрал другой путь. Он принялся изучать не героя Балы, а самого Балу. И очень скоро в деле появилась женщина, существовавшая не на страницах книги.
Станислава
Семейная жизнь Кристиана Балы не сложилась. У него были жена Станислава и ребёнок. Брак распался, однако, по свидетельству близких, расставание не избавило Балу от ревности.
Станислава познакомилась с Дариушем Янишевским на рубеже 1999 и 2000 годов, когда уже разошлась с мужем. Насколько далеко зашло это знакомство, с абсолютной достоверностью установить трудно, но свидетельства позволяли говорить по меньшей мере о встречах и взаимном интересе. Существенно было другое: Бала мог воспринимать Янишевского как соперника.
В материалах полиции имелись сведения о насильственных конфликтах между бывшими супругами. Однажды дело дошло до вмешательства сотрудников правоохранительных органов. Было зарегистрировано домашнее насилие.
Тут начинали проясняться обстоятельства, смысл которых ускользал от участников первоначального расследования. Мотив убийства следовало искать не в делах рекламного предприятия Янишевского, а в частной жизни человека, о существовании которого первые следователи ничего не знали.
История, поначалу обещавшая какой-то необыкновенный, едва ли не философский сюжет, приобретала вполне житейские очертания. Мужчина не мог примириться с тем, что женщина, с которой он расстался, вправе самостоятельно устраивать свою судьбу.
Однако житейское правдоподобие ещё не есть доказательство. Тысячи людей испытывают ревность. Далеко не каждый ревнивец становится убийцей. И здесь на помощь следствию вновь пришла телефонная связь.
Свидетель, который ничего не забывает
Когда человек даёт показания о событиях пятилетней давности, он неизбежно что-то путает. Ошибается в датах, переставляет последовательность событий, забывает слова. И делает это вовсе не обязательно из желания обмануть следствие. Так устроена человеческая память. У компьютерной памяти свои недостатки, но этого недостатка у неё нет.
Врублевский вновь изучил документы о телефонных переговорах, относящихся ко дню исчезновения предпринимателя. Его заинтересовали звонки потенциального заказчика, поступившие незадолго до того, как Янишевский покинул предприятие.
Некоторые из них были сделаны с телефона-автомата.
Специалистам удалось восстановить историю использования телефонной карточки, с которой звонили Янишевскому. Она содержала сведения более чем о тридцати телефонных номерах. Полицейские установили их владельцев. Среди них оказались родители Кристиана Балы, его брат, деловые партнёры, приятели и женщины, с которыми он поддерживал отношения.
Вот это было уже существенно. Не роман, не литературная метафора — обыкновенный перечень телефонных номеров, который связывал подозреваемого с человеком, исчезнувшим пять лет назад. Причём телефонная карточка использовалась для разговоров с окружением Балы как до звонков Янишевскому, так и после них.
Профессиональная работа сыщика заключается не всегда в обнаружении неизвестного. Иногда она заключается в правильном соединении известного. Каждая из найденных Врублевским подробностей в отдельности могла иметь невинное объяснение. Но по мере накопления таких подробностей становилось всё труднее предложить объяснение, которое относилось бы ко всем сразу.
Неудачное признание
В 2005 году Балу задержали. Во время одного из допросов он сделал неожиданное заявление: признал свою причастность к убийству Янишевского и выразил готовность рассказать о случившемся.
Но продолжения не последовало. Бала пожаловался на плохое самочувствие, допрос прервали. Впоследствии от признания он отказался, заявив, что полиция оказывала на него давление.
Следствию предстояло обойтись без полноценного признания. Более того, первоначальное ходатайство о заключении подозреваемого под стражу суд отклонил. Балу оставили под полицейским надзором, ограничив возможность выезда из страны. Это означало, что представленных материалов на тот момент было недостаточно для удовлетворения ходатайства.
Следователи продолжили допрашивать знакомых подозреваемого. Бала сам невольно помог этой работе. На свободе он связывался с людьми, уже побывавшими или способными побывать на допросах, и убеждал их не давать определённых показаний. В результате люди вспоминали подробности, которые без этих разговоров, возможно, так и остались бы забытыми.
Проверялись высказывания Балы, его отношения с бывшей женой, деловые и личные знакомства, обстоятельства продажи телефона, содержимое компьютера. Постепенно формировалась доказательная база, уже не зависевшая от того, как понимать роман «Амок».
Книга на скамье подсудимых
В 2007 году начался судебный процесс. Для журналистов это было почти идеальное дело. Писатель, совершивший убийство, затем описавший его в книге и разоблачённый благодаря собственному литературному произведению, — сюжет для крепкого детектива.
Однако суду приходилось заниматься менее эффектной работой. Необходимо было установить, в какой мере обнаруженные следствием факты доказывали совершение преступления конкретным человеком.
Бала защищался последовательно: телефон, утверждал он, не доказывает убийства, а роман является художественным вымыслом. Автор не обязан отвечать перед уголовным законом за поступки своего литературного героя.
Последнее утверждение совершенно справедливо. Если бы судебная ответственность определялась содержанием художественных произведений, многие классики мировой литературы оказались бы в весьма затруднительном положении. Но никто и не предъявлял Бале обвинения в создании романа.
Эксперты, изучавшие «Амок», обнаружили сходство между биографией автора и жизнью его героя. Тем не менее литературный текст не был признан однозначным описанием убийства Янишевского. Важнейшими аргументами обвинения оставались обстоятельства реальной жизни: телефон погибшего, связи подозреваемого, сведения о переговорах, свидетельские показания, возможный мотив преступления.
5 сентября 2007 года суд во Вроцлаве признал Кристиана Балу виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью, и приговорил его к двадцати пяти годам лишения свободы.
В декабре апелляционная инстанция отменила приговор. Были отмечены недостатки судебного разбирательства, противоречия в исследованных материалах и необходимость дополнительной проверки доказательств.
Дело вернулось на новое рассмотрение. 18 декабря 2008 года Балу вновь приговорили к двадцати пяти годам заключения. В мае 2009 года апелляционный суд оставил этот приговор в силе, а в мае 2010-го Верховный суд Польши отклонил кассационную жалобу.
Бала продолжал отрицать свою вину. Предполагаемых соучастников преступления установить не удалось.
…Любопытная вещь произошла с романом «Амок». Книга, которая при появлении на свет не сделала своего автора знаменитым, в конце концов принесла ему международную известность. Американский журналист Дэвид Гранн написал о Бале большой очерк в журнале The New Yorker. История заинтересовала кинематографистов. В одной из её экранизаций роль полицейского исполнил Джим Керри. В Польше появился собственный художественный фильм «Амок». В 2020 году исследовательница Ягеллонского университета Катажина Струзиньска опубликовала научную работу о взаимоотношениях литературы и действительности в деле Балы.
Яцек Врублевский такого внимания не удостоился. Обыкновенный следователь. Он не пытался разгадать философскую загадку. Не стремился выяснить, насколько автор похож на своего героя. Он занимался гораздо более скромным и гораздо более необходимым делом: выяснял, кто убил человека. Начал с малого. С мобильного телефона, судьбой которого долгое время никто всерьёз не интересовался. И распутал дело.
Ксаверий БЕЛЫЙ.
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