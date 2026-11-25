Неудачное признание

В 2005 году Балу задержали. Во время одного из допросов он сделал неожиданное заявление: признал свою причастность к убийству Янишевского и выразил готовность рассказать о случившемся.

Но продолжения не последовало. Бала пожаловался на плохое самочувствие, допрос прервали. Впоследствии от признания он отказался, заявив, что полиция оказывала на него давление.

Следствию предстояло обойтись без полноценного признания. Более того, первоначальное ходатайство о заключении подозреваемого под стражу суд отклонил. Балу оставили под полицейским надзором, ограничив возможность выезда из страны. Это означало, что представленных материалов на тот момент было недостаточно для удовлетворения ходатайства.

Следователи продолжили допрашивать знакомых подозреваемого. Бала сам невольно помог этой работе. На свободе он связывался с людьми, уже побывавшими или способными побывать на допросах, и убеждал их не давать определённых показаний. В результате люди вспоминали подробности, которые без этих разговоров, возможно, так и остались бы забытыми.

Проверялись высказывания Балы, его отношения с бывшей женой, деловые и личные знакомства, обстоятельства продажи телефона, содержимое компьютера. Постепенно формировалась доказательная база, уже не зависевшая от того, как понимать роман «Амок».

Книга на скамье подсудимых

В 2007 году начался судебный процесс. Для журналистов это было почти идеальное дело. Писатель, совершивший убийство, затем описавший его в книге и разоблачённый благодаря собственному литературному произведению, — сюжет для крепкого детектива.

Однако суду приходилось заниматься менее эффектной работой. Необходимо было установить, в какой мере обнаруженные следствием факты доказывали совершение преступления конкретным человеком.

Бала защищался последовательно: телефон, утверждал он, не доказывает убийства, а роман является художественным вымыслом. Автор не обязан отвечать перед уголовным законом за поступки своего литературного героя.

Последнее утверждение совершенно справедливо. Если бы судебная ответственность определялась содержанием художественных произведений, многие классики мировой литературы оказались бы в весьма затруднительном положении. Но никто и не предъявлял Бале обвинения в создании романа.

Эксперты, изучавшие «Амок», обнаружили сходство между биографией автора и жизнью его героя. Тем не менее литературный текст не был признан однозначным описанием убийства Янишевского. Важнейшими аргументами обвинения оставались обстоятельства реальной жизни: телефон погибшего, связи подозреваемого, сведения о переговорах, свидетельские показания, возможный мотив преступления.

5 сентября 2007 года суд во Вроцлаве признал Кристиана Балу виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью, и приговорил его к двадцати пяти годам лишения свободы.

В декабре апелляционная инстанция отменила приговор. Были отмечены недостатки судебного разбирательства, противоречия в исследованных материалах и необходимость дополнительной проверки доказательств.

Дело вернулось на новое рассмотрение. 18 декабря 2008 года Балу вновь приговорили к двадцати пяти годам заключения. В мае 2009 года апелляционный суд оставил этот приговор в силе, а в мае 2010-го Верховный суд Польши отклонил кассационную жалобу.

Бала продолжал отрицать свою вину. Предполагаемых соучастников преступления установить не удалось.

…Любопытная вещь произошла с романом «Амок». Книга, которая при появлении на свет не сделала своего автора знаменитым, в конце концов принесла ему международную известность. Американский журналист Дэвид Гранн написал о Бале большой очерк в журнале The New Yorker. История заинтересовала кинематографистов. В одной из её экранизаций роль полицейского исполнил Джим Керри. В Польше появился собственный художественный фильм «Амок». В 2020 году исследовательница Ягеллонского университета Катажина Струзиньска опубликовала научную работу о взаимоотношениях литературы и действительности в деле Балы.

Яцек Врублевский такого внимания не удостоился. Обыкновенный следователь. Он не пытался разгадать философскую загадку. Не стремился выяснить, насколько автор похож на своего героя. Он занимался гораздо более скромным и гораздо более необходимым делом: выяснял, кто убил человека. Начал с малого. С мобильного телефона, судьбой которого долгое время никто всерьёз не интересовался. И распутал дело.

Ксаверий БЕЛЫЙ.