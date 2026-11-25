Праздничный вагон в составе всего один, а сам «Орёл» будет ходить по разным линиям. Когда он отправится именно в Юрмалу, Vivi и организаторы фестиваля будут сообщать в своих соцсетях. Для поездки подойдёт обычный билет на выбранный рейс, доплачивать за место в рождественском вагоне не нужно.
Тем, кто едет на открытие Юрмальского фестиваля света, удобнее выйти в Майори. В 15:30 там выступят Интарс Бусулис и «Абонементный оркестр», а в 16:30 зажгут огни на главной городской ёлке. Её высота — 18 метров. По данным Юрмальского самоуправления, это самая высокая рождественская ель в истории города. В 17:00 на сцену выйдет группа Bermudu divstūris.
На улицах Йомас и Турайдас можно будет прогуляться вдоль 217 ёлочек, украшенных жителями и гостями Юрмалы. С наступлением темноты фасады Юрмальского культурного центра, гостиницы Jūrmala SPA Hotel и концертного зала «Дзинтари» станут экранами для объёмных видеопроекций, а на смотровой башне в лесопарке «Дзинтари» зажгутся лазеры. Увидеть всё это можно будет каждый вечер с 17:00 до 21:00, с 28 ноября по 10 января включительно.
Подробнее о фестивале здесь: gaismasfestivals.lv
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