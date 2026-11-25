Праздничный вагон в составе всего один, а сам «Орёл» будет ходить по разным линиям. Когда он отправится именно в Юрмалу, Vivi и организаторы фестиваля будут сообщать в своих соцсетях. Для поездки подойдёт обычный билет на выбранный рейс, доплачивать за место в рождественском вагоне не нужно.