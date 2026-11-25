Обычная цена флакона на 30 мл — 48,99 евро. Но ещё до ноябрьской акции его можно было купить за 38,50 евро. Это самая низкая цена за предыдущие 30 дней, и именно её Douglas зачеркнул на сайте. Теперь флакон стоит 38,39 евро — всего на 11 центов дешевле. Впрочем, на флаконе большего объёма удастся сэкономить уже один евро и 11 центов. Цена за 50 мл снизилась с 45,90 до 44,79 евро, а за 100 мл — с 57,90 до 56,79 евро. Акция продлится до 30 ноября.