Вместе с коллегами Смайт разработал способ придавать пептидам — коротким цепочкам аминокислот — устойчивую форму. На основе этой технологии создали препарат Icotyde (icotrokinra). Пациенты с умеренным или тяжёлым бляшечным псориазом получили альтернативу инъекциям — таблетку, которую принимают раз в день.
Другая разработка с участием Смайта помогает людям с истинной полицитемией. При этом редком заболевании организм вырабатывает слишком много эритроцитов, и пациентам приходится регулярно проходить процедуру кровопускания. Благодаря препарату Mimrylo (rusfertide) она требуется реже.
Подсказку для следующего лекарства австралийцы нашли в яде воронкового паука с острова К’гари. Одна из его молекул вдохновила команду на создание препарата IB409, который в будущем рассчитывают применять при инфаркте и инсульте. Пока разработка завершает первую фазу клинических испытаний.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.