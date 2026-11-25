Подсказку для следующего лекарства австралийцы нашли в яде воронкового паука с острова К’гари. Одна из его молекул вдохновила команду на создание препарата IB409, который в будущем рассчитывают применять при инфаркте и инсульте. Пока разработка завершает первую фазу клинических испытаний.