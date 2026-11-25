Правило Roam Like at Home, позволяющее пользоваться мобильной связью за границей без дополнительной платы, действует в Евросоюзе с 15 июня 2017 года. Сейчас оно распространяется на 27 стран ЕС, а также Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.

С 1 января 2026 года к общей зоне присоединились Украина и Молдова. Таким образом, сейчас она охватывает 32 страны. Если переговоры с государствами Западных Балкан завершатся успешно, их количество вырастет до 38.

Великобритания после выхода из ЕС в эту систему не входит. Впрочем, некоторые операторы по-прежнему позволяют пользоваться там мобильной связью по условиям домашних тарифов.