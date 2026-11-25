8 ноября этого года на автозаправочной станции в волости Клинтайне (Айзкраукльский край) этот мужчина заправил автомобиль Opel — с несуществующим номерным знаком LJ-2989 — и уехал, не заплатив.
Если у вас есть какая-либо информация, которая могла бы помочь установить личность этого человека, пожалуйста, сообщите об этом в Государственную полицию, позвонив по номеру 112 или 65102500.
FOTO: VALSTS POLICIJA
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