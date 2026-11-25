Ещё в октябре судьба Дженнифер могла сложиться иначе. Из питомника в Дундаге забрали 41 истощённую собаку, похожих на аляскинского маламута. Одиннадцать из них попали в Лиепаю. Десятерых передали новым владельцам через аукцион, а торги по Дженнифер остановили, когда выяснилось, что она уже на позднем сроке беременности.

Щенкам тоже будут искать хозяев, но пока вся троица останется с мамой. Когда малыши подрастут, им сделают прививки, установят микрочипы и каждому оформят паспорт.