У здешних ланей есть особенность, которую трудно угадать по фотографии взрослых животных. Оленята рождаются светло-бурыми. Кремово-белой шерсть становится по мере взросления, поэтому детёныш поначалу совсем не похож на родителей.
Dear deer Fallow deer from Turkey were a status symbol of Europe’s landowning elites, reaching Ireland in the 13th century. The Parkanaur Forest Park herd originates from Queen Elizabeth I’s gift to Mallow Castle (Co Cork). Mary Montague’s article is at https://t.co/IJmnWUNpCL
— Centre for Cross Border Cooperation (@CCBSCrossBorder) November 25, 2026
Историю стада удалось проследить на несколько столетий назад. В XVI веке английская королева Елизавета I подарила замку Маллоу в ирландском графстве Корк двух необычно светлых самцов. Там стали разводить белых ланей, а в 1978 году пятерых животных перевезли в Парканаур. С этой пятёрки и началось местное стадо.
На поляне Монтегю заметила ещё одну деталь. Рядом с самцом, которого она первым увидела среди деревьев, спокойно стояли два других взрослых самца. Всего несколькими неделями раньше такое соседство могло закончиться поединком. Теперь соперники мирно паслись вместе — осенний гон закончился.
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