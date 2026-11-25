Историю стада удалось проследить на несколько столетий назад. В XVI веке английская королева Елизавета I подарила замку Маллоу в ирландском графстве Корк двух необычно светлых самцов. Там стали разводить белых ланей, а в 1978 году пятерых животных перевезли в Парканаур. С этой пятёрки и началось местное стадо.

На поляне Монтегю заметила ещё одну деталь. Рядом с самцом, которого она первым увидела среди деревьев, спокойно стояли два других взрослых самца. Всего несколькими неделями раньше такое соседство могло закончиться поединком. Теперь соперники мирно паслись вместе — осенний гон закончился.