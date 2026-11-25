Оказалось, что за одинаковым средним числом приятелей могут скрываться два совершенно разных образа жизни. Одна афалина почти всегда плавает с парой знакомых. Другая то держится особняком, то вливается в шумную компанию. С долголетием у дельфинов оказалось связано именно постоянство в выборе размера группы. Единого для всех «правильного» числа друзей учёные не нашли.

У большой компании в море свои плюсы и минусы. Вместе легче заметить хищника и найти партнёра, зато едоков вокруг одной рыбной стаи тоже больше. По наблюдениям исследователей, с возрастом дельфины становятся разборчивее и всё реже присоединяются к группе, которая на их вкус слишком велика или слишком мала. Работа вышла в журнале PLOS Biology.