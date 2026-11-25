Среди героев исследования есть троица, которую биологи знают с детства. Панки, Нингалу и Си-Я впервые попали в поле зрения учёных в начале 2000-х. Теперь каждому около 25 лет, и на фотографии, которую опубликовал университет, все трое плывут бок о бок. Самые старшие дельфины, попавшие в исследование, доживали до 53 лет.
Оказалось, что за одинаковым средним числом приятелей могут скрываться два совершенно разных образа жизни. Одна афалина почти всегда плавает с парой знакомых. Другая то держится особняком, то вливается в шумную компанию. С долголетием у дельфинов оказалось связано именно постоянство в выборе размера группы. Единого для всех «правильного» числа друзей учёные не нашли.
У большой компании в море свои плюсы и минусы. Вместе легче заметить хищника и найти партнёра, зато едоков вокруг одной рыбной стаи тоже больше. По наблюдениям исследователей, с возрастом дельфины становятся разборчивее и всё реже присоединяются к группе, которая на их вкус слишком велика или слишком мала. Работа вышла в журнале PLOS Biology.
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