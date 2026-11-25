В сентябре 2022 года NASA намеренно направило DART в Диморф — астероид размером около 150 метров. Он обращается вокруг более крупного соседа, Дидима. Удар выбросил в космос миллионы тонн вещества, а на один оборот вокруг Дидима у Диморфа теперь уходит на 33 минуты меньше.
Астрономы смогли измерить эту разницу с Земли. Куда труднее оказалось понять, что случилось с самим астероидом. Остался ли на нём кратер или удар перекроил всё небесное тело? За ответом к паре астероидов и отправили Hera. Дорога заняла два года.
От ответа зависит вполне земная вещь. Если когда-нибудь понадобится отклонить астероид, летящий к нашей планете, учёным придётся рассчитать силу удара. Данные Hera помогут понять, какая доля эффекта пришлась на само столкновение, а какую добавила отдача от вещества, выброшенного в космос.
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