В сентябре 2022 года NASA намеренно направило DART в Диморф — астероид размером около 150 метров. Он обращается вокруг более крупного соседа, Дидима. Удар выбросил в космос миллионы тонн вещества, а на один оборот вокруг Дидима у Диморфа теперь уходит на 33 минуты меньше.