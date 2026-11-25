Фестиваль проходил в Сингапуре с 20 по 22 ноября. Среди тех, кто добрался до пульта, была дочь посетительницы Исы Чан. Мама наблюдала со стороны, а девочке подсказывал инженер той самой команды, которая занимается роботами для служб общественной безопасности.
На другом стенде показали, в какой момент робот уже может обойтись без подсказок. Ему поручили изолировать опасный материал. Оператору достаточно поставить общую задачу, а дальше искусственный интеллект сам разбивает её на шаги и переводит каждый шаг в движение.
Именно этому машины учат в недавно открытом сингапурском центре человекоподобной робототехники. Инженеры готовят их к тяжёлой и опасной работе. Отсюда и смысл демонстрации с опасным веществом — в реальной ситуации человек сможет дать команду с безопасного расстояния.
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