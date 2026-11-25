На другом стенде показали, в какой момент робот уже может обойтись без подсказок. Ему поручили изолировать опасный материал. Оператору достаточно поставить общую задачу, а дальше искусственный интеллект сам разбивает её на шаги и переводит каждый шаг в движение.

Именно этому машины учат в недавно открытом сингапурском центре человекоподобной робототехники. Инженеры готовят их к тяжёлой и опасной работе. Отсюда и смысл демонстрации с опасным веществом — в реальной ситуации человек сможет дать команду с безопасного расстояния.