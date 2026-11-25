Всё началось в субботу с двух индеек. Женщина ускорила шаг, птицы тоже прибавили ходу. Пока она пыталась от них отмахнуться, из-за куста выскочила третья и присоединилась к погоне.
Two people were driving when they encountered a woman being chased by turkeys down the sidewalk in Newton, Massachusetts. No injuries were reported to the woman or the turkeys. https://t.co/M0AzIk68DH
— BBC News (World) (@BBCWorld) November 25, 2026
Проезжавшая мимо Тэрин Лапрейд сняла происходящее. В интервью NBC Boston она рассказала, что птицы вели себя всё агрессивнее, поэтому она крикнула женщине, чтобы та садилась в машину. Пока прохожая укрывалась в салоне, мужчина вышел из автомобиля и попытался отогнать преследовательниц.
В соседнем Кембридже у диких индеек уже есть собственная карта наблюдений. Её создал местный онколог Даг Рубинсон. Жители отмечают, где встретили птицу и в каком она была настроении. Для случаев вроде ньютонского предусмотрена специальная отметка — «откровенно враждебное».
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