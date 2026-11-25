Проезжавшая мимо Тэрин Лапрейд сняла происходящее. В интервью NBC Boston она рассказала, что птицы вели себя всё агрессивнее, поэтому она крикнула женщине, чтобы та садилась в машину. Пока прохожая укрывалась в салоне, мужчина вышел из автомобиля и попытался отогнать преследовательниц.

В соседнем Кембридже у диких индеек уже есть собственная карта наблюдений. Её создал местный онколог Даг Рубинсон. Жители отмечают, где встретили птицу и в каком она была настроении. Для случаев вроде ньютонского предусмотрена специальная отметка — «откровенно враждебное».