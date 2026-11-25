По словам археолога Тийны Манне, разгадку подсказывает смена сезонов. Когда воды и зелени вдоволь, крупные кенгуру разбредаются по окрестностям. В засуху они держатся возле водоёмов, где их проще подкараулить. А небольшие сумчатые бандикуты даже в сухой сезон остаются упитанными — переходят на насекомых.

Прежде широкий набор костей на одной стоянке археологи часто объясняли нехваткой еды. Дескать, привычная добыча закончилась, вот люди и стали есть всё подряд. Австралийские находки предлагают другое прочтение. Чем лучше охотник знал повадки животных, тем больше у него было выбора, что принести к ужину. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.