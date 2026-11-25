Под скальным навесом Риви, у края Большой Песчаной пустыни, нашли кости валлаби, ехидн, поссумов, летучих лисиц, ящериц и змей. На острове Барроу, который тогда соединялся с материком, ели ещё и черепах с рифовой рыбой. Судя по тому, как сохранились некоторые скелеты, охотники забирали самые питательные части туши, а остальное оставляли.
По словам археолога Тийны Манне, разгадку подсказывает смена сезонов. Когда воды и зелени вдоволь, крупные кенгуру разбредаются по окрестностям. В засуху они держатся возле водоёмов, где их проще подкараулить. А небольшие сумчатые бандикуты даже в сухой сезон остаются упитанными — переходят на насекомых.
Прежде широкий набор костей на одной стоянке археологи часто объясняли нехваткой еды. Дескать, привычная добыча закончилась, вот люди и стали есть всё подряд. Австралийские находки предлагают другое прочтение. Чем лучше охотник знал повадки животных, тем больше у него было выбора, что принести к ужину. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
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