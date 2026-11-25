На основном счёте у женщины в тот момент лежало всего около 30 евро. Они пропали. Остальные деньги она держала на накопительном счёте, куда понемногу откладывала с покупок. Снять деньги с того счета напрямую нельзя, сначала нужно перевести на основной. Как утверждает клиентка, до блокировки сбережения успели перевести на её основной счёт. Мошенникам не хватило пары секунд для того, чтобы полностью её обчистить.

Списанные 30 евро в результате тоже удалось вернуть.