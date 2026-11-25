В тот день женщина спешила. Она набрала в Google слово «datamed» и нажала на первую же ссылку. На открывшейся странице привычный способ входа оказался недоступен. Ей предложили войти через интернет-банк. Женщина ввела номер пользователя и подтвердила вход кодом PIN1. Вслед за этим на телефоне появился запрос на PIN2 — уже с суммой в 19 900 евро.
«Я отклонила и через пару секунд уже не могла зайти в свой банк», — пишет автор публикации.
По её словам, служба безопасности Swedbank заметила подозрительную активность и заблокировала счета. Чтобы восстановить доступ, клиентка обратилась в отделение.
На основном счёте у женщины в тот момент лежало всего около 30 евро. Они пропали. Остальные деньги она держала на накопительном счёте, куда понемногу откладывала с покупок. Снять деньги с того счета напрямую нельзя, сначала нужно перевести на основной. Как утверждает клиентка, до блокировки сбережения успели перевести на её основной счёт. Мошенникам не хватило пары секунд для того, чтобы полностью её обчистить.
Списанные 30 евро в результате тоже удалось вернуть.
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