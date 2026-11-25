Необходимо учитывать и экономические последствия такого решения. Сейчас профильные ведомства — Министерство экономики, Министерство сообщения, железная дорога, латвийские порты — проводят расчёты. По различным оценкам, потери могут составить от 50 до 100 миллионов евро. Это означает, что нам придётся выделять дополнительные дотации той же железной дороге.

Следующий риск связан со странами Глобального Юга. Политика Европейской комиссии и отдельных государств — членов ЕС не допускает ограничения потоков продовольствия. Это связано с обеспечением доступности продовольствия в странах Глобального Юга. Таким образом, для нас могут возникнуть и определённые политические последствия.

Ещё один риск заключается в том, что Россия в ответ на наши действия может закрыть границу. В таком случае прекратятся все грузоперевозки в Центральную Азию и из неё по восточному направлению.