«Я вижу свою задачу в обеспечении безопасности Латвии и защите её экономики. В обоих случаях это означает необходимость максимально ослабить Россию посредством санкций. Сейчас мы работаем над 22-м пакетом санкций. Речь идёт о теневом флоте, нефти, персональных санкциях в отношении более чем 1500 человек, энергетике, выдаче виз. Иными словами, мы смотрим, какие меры позволят нанести наиболее чувствительный удар.
В своё время мы добились включения в санкционный список Европейского союза так называемого кровавого зерна — зерна, похищенного на оккупированных территориях Украины. Теперь мы вновь внесли предложение по зерну в новый пакет санкций, поскольку считаем, что общеевропейские санкции являются наиболее эффективным инструментом.
Какова альтернатива? Национальные санкции. Однако с национальными санкциями связаны различные риски и проблемы. Во-первых, если мы заблокируем транзит зерна на национальном уровне, оно может пойти в обход Латвии через другие страны. Таким образом, мы ничего не добьёмся.
Необходимо учитывать и экономические последствия такого решения. Сейчас профильные ведомства — Министерство экономики, Министерство сообщения, железная дорога, латвийские порты — проводят расчёты. По различным оценкам, потери могут составить от 50 до 100 миллионов евро. Это означает, что нам придётся выделять дополнительные дотации той же железной дороге.
Следующий риск связан со странами Глобального Юга. Политика Европейской комиссии и отдельных государств — членов ЕС не допускает ограничения потоков продовольствия. Это связано с обеспечением доступности продовольствия в странах Глобального Юга. Таким образом, для нас могут возникнуть и определённые политические последствия.
Ещё один риск заключается в том, что Россия в ответ на наши действия может закрыть границу. В таком случае прекратятся все грузоперевозки в Центральную Азию и из неё по восточному направлению.
Если суммировать все возможные издержки, то при наихудшем сценарии потери могут достигнуть двух миллиардов евро.
Это и расходы железной дороги, и возможное удорожание внутренних перевозок, и потери портов, и утраченные рабочие места, и другие экономические убытки.
Вдобавок теоретически зерновые трейдеры могут подать на нас в суд. При самом неблагоприятном развитии событий сумма возможных претензий может превысить полтора миллиарда евро. Но пока всё это теория, предварительные расчёты, которыми занимаются Министерство экономики и Министерство сообщения.
В результате наши потери могут вдвое превысить объём всей оказанной до сих пор помощи Украине.
Именно это предстоит оценить премьер-министру: какие из этих цифр реальны и, если мы введём запрет, за счёт каких бюджетных средств будем покрывать возникшие убытки? Учитывая все наши проблемы с Rail Baltica и airBaltic, где мы найдём эти деньги? В бюджете и без того хватает вызовов.
Главный принцип, которым мы должны руководствоваться, возвращаясь к вопросам безопасности и экономики, заключается в следующем: если мы стремимся максимально ослабить Россию, максимально ограничить её способность вести войну, то наши инструменты должны оказывать как можно меньшее воздействие на нашу экономику и как можно большее — на российскую. Нужно, чтобы деньги поступали нам, нашим портам, а не российским портам.
И дело даже не только в портах. Если введённые нами меры принесут России меньшие убытки, чем самой Латвии, то в конечном счёте деньги, которые мы могли бы направить на поддержку Украины, развитие собственной экономики и обеспечение расходов на оборону в размере 5% ВВП, мы просто отдадим трейдерам по итогам судебных разбирательств или потратим на дотирование железной дороги».
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