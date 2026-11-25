По словам Павлова, дети должна были «стучать друг на друга», отмечая пофамильно кто употребляет русские слова и как часто.
Зачем учителю понадобилась эта информация пока не понятно, но в комментариях Павлову порекомендовали задать этот вопрос администрации школы.
В сентябре 2025 года в Латвии завершился переход к единой школе с обучением на латышском языке. Реформа проходила поэтапно с 2023 года и охватила детские сады и все классы с 1-го по 9-й, где прежде действовали программы для национальных меньшинств.
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