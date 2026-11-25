Результаты неоднозначны. В двенадцати из 28 стран, включенных в исследование, люди теперь могут позволить себе меньше этих основных продуктов, чем в 2016 году. В некоторых странах доходы росли быстрее, чем цены, в других — наоборот.

Австрия в настоящее время занимает первое место в рейтинге, а Северная Македония — последнее.

В Латвии ситуация в 2026 году немного улучшилась. В сентябре некоторые продукты подешевели по сравнению с прошлым годом: масло — примерно на 24%, яйца — на 9%, обезжиренное молоко — примерно на 70%.