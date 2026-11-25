С 2019 по 2025 год среднее потребление яиц снизилось с примерно 210 до 192 яиц на душу населения в год, потребление молока — с примерно 41 до менее 36 литров, а потребление хлеба — с 32 до менее 27 килограммов. Нельзя сказать, что все эти изменения вызваны только ростом цен, но тенденция тревожная.
Последний выпуск подкаста «lensEU» посвящен тому, насколько доступны людям повседневные продукты питания. Для этой цели «CORRECTIV.Europe» разработал «Блинный индекс» — показатель, сравнивающий цены на молоко, муку, яйца и масло с доходом граждан в 28 европейских странах.
Идея проста: важна не только стоимость продуктов питания, но и то, сколько человек может себе позволить купить на свою зарплату.
Результаты неоднозначны. В двенадцати из 28 стран, включенных в исследование, люди теперь могут позволить себе меньше этих основных продуктов, чем в 2016 году. В некоторых странах доходы росли быстрее, чем цены, в других — наоборот.
Австрия в настоящее время занимает первое место в рейтинге, а Северная Македония — последнее.
В Латвии ситуация в 2026 году немного улучшилась. В сентябре некоторые продукты подешевели по сравнению с прошлым годом: масло — примерно на 24%, яйца — на 9%, обезжиренное молоко — примерно на 70%.
Летом НДС на хлеб, молоко, яйца и птицу был снижен с 21% до 12%, а Министерство экономики сообщило, что цены на продукты, входящие в специальную «корзину низких цен», снизились примерно на 8% с мая прошлого года.
Однако более дешевые продукты не означают более дешевую жизнь.
В сентябре расходы на жилье, коммунальные услуги и энергию выросли примерно на 7% по сравнению с прошлым годом, а транспортные расходы увеличились более чем на 12%.
Между тем реальный рост средней чистой заработной платы с учетом инфляции во втором квартале года составил лишь немногим более 1%. Особенно сильно это ощущают люди с низкими доходами.
В среднем латвийские домохозяйства тратят на продукты питания около 24% своего бюджета. Для одиноких людей старше 65 лет эта доля превышает 30%.
Существуют также значительные региональные различия: в Латгале расходы на продукты питания составляют около 30% семейного бюджета, а в Рижском регионе — около 21%.
«Блинный индекс» показывает, что даже в богатых странах рост доходов не всегда успевает за ростом цен на основные продукты питания.
Например, в Германии цены на муку, молоко, яйца и масло выросли примерно на 68% с 2016 года, в то время как доход населения увеличился всего на 40%.
Причины роста цен на продукты питания выходят далеко за рамки традиционной инфляции.
Сначала пандемия нарушила цепочки поставок. Затем полномасштабное вторжение России в Украину резко повысило стоимость энергоносителей и удобрений. Теперь все более важную роль играют климатические риски — засухи, наводнения, волны жары и пожары, которые могут уничтожить урожай и снова поднять цены.
(Tvnet.lv)
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