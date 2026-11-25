Как пояснили в МИД, Латвия потребовала, чтобы число сотрудников, которых посольства обеих стран нанимают на месте по контракту, было одинаковым. Ведомство сослалось на принятый в дипломатии принцип взаимности. С 1 января 2026 года в посольстве Латвии в России нет ни одного сотрудника, нанятого на таких условиях.

По данным латвийского МИД, ограничения, которые Россия в одностороннем порядке ввела в конце 2025 года, лишили посольство Латвии возможности напрямую и на безопасных условиях нанимать местный персонал без контроля со стороны российских властей. Это мешает посольству эффективно выполнять свои функции. Латвия неоднократно предлагала договориться о прямом найме сотрудников, однако найти решение, которое устроило бы латвийскую сторону, не удалось.