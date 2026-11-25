Латвийский МИД назвал заявление российского внешнеполитического ведомства о том, что Рига потребовала закрыть этот отдел, не соответствующим действительности.
Как пояснили в МИД, Латвия потребовала, чтобы число сотрудников, которых посольства обеих стран нанимают на месте по контракту, было одинаковым. Ведомство сослалось на принятый в дипломатии принцип взаимности. С 1 января 2026 года в посольстве Латвии в России нет ни одного сотрудника, нанятого на таких условиях.
По данным латвийского МИД, ограничения, которые Россия в одностороннем порядке ввела в конце 2025 года, лишили посольство Латвии возможности напрямую и на безопасных условиях нанимать местный персонал без контроля со стороны российских властей. Это мешает посольству эффективно выполнять свои функции. Латвия неоднократно предлагала договориться о прямом найме сотрудников, однако найти решение, которое устроило бы латвийскую сторону, не удалось.
В МИД подчеркнули, что посольство России в Латвии может перераспределить обязанности между сотрудниками, как это было вынуждено сделать посольство Латвии в Москве.
Латвийский МИД напомнил, что соглашение между правительствами Латвии и России о социальной защите российских военных пенсионеров и членов их семей, проживающих в Латвии, остаётся в силе. Оно было подписано 30 апреля 1994 года.
Согласно соглашению, отдел социального обеспечения при консульском отделе посольства России решает вопросы, связанные с назначением, перерасчётом и порядком выплаты пенсий и пособий военным пенсионерам. Латвия, со своей стороны, обязалась содействовать работе отдела, предоставляя ему необходимые помещения и услуги.
Латвия неоднократно заверяла российскую сторону, что соблюдает и в полном объёме выполняет условия соглашения. Рига также призывала Москву последовательно выполнять свои обязательства по выплате военных пенсий и пособий, подчеркнули в МИД.
Как сообщалось ранее, МИД России заявил, что не сможет продолжать выплату пенсий военным пенсионерам, проживающим в Латвии, если отдел социального обеспечения при консульском отделе российского посольства будет закрыт по требованию латвийских властей.
В связи с этим в понедельник в МИД России вызвали временную поверенную в делах Латвии Рамону Красовску.
«Официальную Ригу призвали оценить гуманитарные последствия шага, на котором она настаивает, учитывая, что для многих получателей пенсия — единственный источник дохода», — говорится в заявлении российского МИД.
В субботу МИД России заявил, что Латвия потребовала уволить всех сотрудников отдела социального обеспечения.
Россия выплачивает пенсии военным пенсионерам и членам их семей в соответствии с межгосударственным соглашением 1994 года. По данным российского МИД, выплаты получают чуть менее 6000 человек. Среди них есть граждане как России, так и Латвии.
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