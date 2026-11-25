Облигации эмиссии на 380 миллионов евро, ещё год назад бодро торговавшиеся по 100–110 евро, то есть даже выше номинала, нынче стоят на Франкфуртской бирже 4,70 евро, а на Штутгартской — от 3,7 до 4,7 евро. Иными словами, рынок оценивает обязательства номинальной стоимостью 380 миллионов примерно в 15 миллионов евро. Да и то при условии, что найдётся желающий их купить.
Прелесть ситуации заключается в том, что обесценились облигации, но не обязательства авиакомпании перед их держателями. Долг от этого никуда не исчез. Вот такой финансовый фокус: деньги исчезают, а долги остаются.
А ведь как красиво всё начиналось! Весной 2024 года Бришкенс радовался тому, что спрос на облигации более чем вдвое превысил предложение. Заказы инвесторов достигли 840 миллионов евро. Вот она, вера международного финансового сообщества в национальную авиакомпанию!
«Хорошие новости для Латвии! Сегодня airBaltic успешно разместила облигации на сумму 340 миллионов евро. Рыночный спрос на эти ценные бумаги более чем вдвое превысил целевую сумму. Это хорошее достижение для предприятия и государства — международные частные инвесторы видят потенциал роста нашей национальной авиакомпании. Уже в первом квартале этого года расчётные доходы airBaltic составили 132 миллиона евро, что на 26% больше, чем годом ранее».
Правда, злые языки уже тогда интересовались, почему за столь блистательную веру приходится платить 14,5% годовых. «Я тоже хотел бы более низкую ставку», — признавался Бришкенс в эфире TV3 13 мая 2024 года. Министр, однако, утешал общественность перспективой рефинансирования через два года на новых условиях.
Два года прошли. Рефинансирование действительно понадобилось. Только теперь авиакомпания занимает деньги уже под 25% годовых. Прекрасная динамика. Если дело и дальше пойдёт такими темпами, следующую эмиссию придётся рекламировать в перерывах между передачами о деятельности финансовых пирамид.
Особенно трогательно сегодня перечитывать аргументы Бришкенса в пользу приобретения облигаций государством. Министр усматривал в этом экономическую выгоду для государства за счёт процентных выплат, а заодно и возможность развития латвийского рынка капитала.
Государство в итоге приобрело облигации на 50 миллионов евро. Судя по нынешним котировкам, рыночная стоимость этого пакета составляет примерно два миллиона. Интересно было бы теперь выслушать лекцию господина Бришкенса об экономической выгоде.
Тем временем сама авиакомпания продолжает с завидным упорством превращать деньги в убытки. За первое полугодие — 128,2 миллиона евро. Примерно 700 тысяч евро в сутки. Почти 30 тысяч евро в час. Около 500 евро в минуту.
Пока вы читали этот текст, авиакомпания при сохранении такой средней скорости убытков успела бы потерять ещё пару тысяч евро.
Особенно умиляет информационная политика национального перевозчика. Отчётность за первое полугодие появилась с двухмесячным опозданием. Третий квартал закончился в сентябре. На дворе заканчивается ноябрь, а отчётности всё нет. Видимо, цифры настолько хороши, что руководство авиакомпании никак не решится обрадовать ими общественность.
Сколько там будет убытков? Ставки принимаются.
Что касается Бришкенса, то на выборах осенью 2026 года избиратели активно вычёркивали его фамилию из списка «Прогрессивных», и в 15-й Сейм он не прошёл. В конце октября Бришкенс сообщил LSM, что рассматривает предложения о работе. Ценный специалист пропадает.
Сидор ПЕХОТНЫЙ.
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