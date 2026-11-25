Прелесть ситуации заключается в том, что обесценились облигации, но не обязательства авиакомпании перед их держателями. Долг от этого никуда не исчез. Вот такой финансовый фокус: деньги исчезают, а долги остаются.

А ведь как красиво всё начиналось! Весной 2024 года Бришкенс радовался тому, что спрос на облигации более чем вдвое превысил предложение. Заказы инвесторов достигли 840 миллионов евро. Вот она, вера международного финансового сообщества в национальную авиакомпанию!