За поправки к законопроекту проголосовали девять депутатов комиссии, а два депутата фракции «Суверенной власти»/»Младолатышей» были против.

Министр сообщения Кришс Липшанс в перерыве заседания комиссии сообщил журналистам, что депутаты очень тщательно знакомятся с ситуацией в «airBaltic».

Министр указал, что если авиакомпания не получит вторую часть финансирования, в середине декабря ей, возможно, придется прекратить деятельность. Липшанс также признал, что «очереди на финансирование особо нет». Предложение о финансировании авиакомпании не гарантировано, и кредиторы могут отозвать его в любой момент.