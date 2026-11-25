Предоставление гарантии оформлено как поправки к закону о мерах по финансовой стабилизации «airBaltic», которые предусматривают, что государство может быть гарантом в этом процессе. Также законопроект дополнен статьей о том, что государство предоставляет гарантию в размере до 175 млн евро.
Для поправок предусмотрен срочный порядок рассмотрения. Как пояснили представители юридического отдела «airBaltic», срочность необходима, чтобы до середины декабря успеть подписать гарантию, подать необходимые документы в суд, который должен их рассмотреть и принять решение.
Срочный порядок рассмотрения поддержали семь депутатов комиссии, двое были против, один воздержался.
За поправки к законопроекту проголосовали девять депутатов комиссии, а два депутата фракции «Суверенной власти»/»Младолатышей» были против.
Министр сообщения Кришс Липшанс в перерыве заседания комиссии сообщил журналистам, что депутаты очень тщательно знакомятся с ситуацией в «airBaltic».
Министр указал, что если авиакомпания не получит вторую часть финансирования, в середине декабря ей, возможно, придется прекратить деятельность. Липшанс также признал, что «очереди на финансирование особо нет». Предложение о финансировании авиакомпании не гарантировано, и кредиторы могут отозвать его в любой момент.
Министр также отметил, что пока рано говорить о привлечении стратегического инвестора, так как потенциальные инвесторы намерены дождаться, удастся ли «airBaltic» избавиться от долгов, и лишь после этого принять решение об инвестициях.
Липшанс не стал прогнозировать исход голосования по вопросу о предоставлении государственных гарантий в Сейме 26 ноября. Сегодня и завтра утром он встретится с парламентскими фракциями, чтобы разъяснить ситуацию.
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