«Сам сканируешь, сам упаковываешь, сам оплачиваешь. Осталось только дождаться, чтобы в конце месяца мне прислали график работы. С каких пор я стал кассиром?» — задается вопросом один из пользователей, открывая дискуссию о терминалах самообслуживания на платформе Threads. Мнения разделились: многие, напротив, предпочитают именно такие кассы.
Сандра: Мне они нравятся. Я интроверт.
Найра: Лично мне они по душе — не нужно стоять в бесконечных очередях. Не понимаю, в чем проблема.
Юргенсонса: Если есть выбор, я иду на обычную кассу к сотруднику. Не хочу лишать человека работы, да и скидку за использование терминала самообслуживания мне никто не дает — так почему я должна выполнять эту работу сама? Инга: В магазине Mego рядом с моим домом нет терминалов самообслуживания… а жаль. Из-за нехватки кассиров приходится стоять в очереди по 30 минут, ведь работает всего один кассир.
Диана: Это вопрос выбора — всегда можно пойти на обычную кассу. Возникает вопрос: зачем люди вообще туда идут [если им это не нравится]? Лично мне они нравятся; никогда не воспринимала это как «дополнительную работу». Отсканировать несколько товаров и приложить телефон для оплаты — проще простого, вот и всё.
Суне: Для магазина это дешевле, а вот для покупателя — нет. Я не заметил, чтобы в каком-либо магазине цены снизились только из-за того, что там заменили 10 обычных касс на 15 терминалов самообслуживания.
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