Юргенсонса: Если есть выбор, я иду на обычную кассу к сотруднику. Не хочу лишать человека работы, да и скидку за использование терминала самообслуживания мне никто не дает — так почему я должна выполнять эту работу сама? Инга: В магазине Mego рядом с моим домом нет терминалов самообслуживания… а жаль. Из-за нехватки кассиров приходится стоять в очереди по 30 минут, ведь работает всего один кассир.

Диана: Это вопрос выбора — всегда можно пойти на обычную кассу. Возникает вопрос: зачем люди вообще туда идут [если им это не нравится]? Лично мне они нравятся; никогда не воспринимала это как «дополнительную работу». Отсканировать несколько товаров и приложить телефон для оплаты — проще простого, вот и всё.

Суне: Для магазина это дешевле, а вот для покупателя — нет. Я не заметил, чтобы в каком-либо магазине цены снизились только из-за того, что там заменили 10 обычных касс на 15 терминалов самообслуживания.