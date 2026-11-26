В LDz напоминают, что даже страх опоздать на поезд не оправдывает риск для жизни.
«Боишься опоздать на поезд? Как бы важно ни казалось успеть, ничто не стоит твоей жизни! Помни — поезд невозможно остановить мгновенно!» — сообщает предприятие.
Прежде чем пересекать железнодорожные пути, необходимо остановиться, посмотреть в обе стороны и убедиться в отсутствии приближающихся поездов, в том числе на соседних путях.
Особое внимание LDz призывает уделять безопасности детей и подростков. Родителям следует регулярно напоминать им о правилах поведения вблизи железной дороги и смертельной опасности пересечения путей в неположенном месте.
Опоздание на поезд — лишь временное неудобство, тогда как необдуманный поступок на железной дороге может стоить жизни.
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