«Боишься опоздать на поезд? Как бы важно ни казалось успеть, ничто не стоит твоей жизни! Помни — поезд невозможно остановить мгновенно!» — сообщает предприятие.

Прежде чем пересекать железнодорожные пути, необходимо остановиться, посмотреть в обе стороны и убедиться в отсутствии приближающихся поездов, в том числе на соседних путях.