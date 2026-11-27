В результате возгорания в помещении появился дым, который частично распространился и в другие части судна.

Позже место происшествия осмотрели представители Спасательной службы Эстонии. «Мы еще не знаем, сможем ли мы открыть ночной клуб сегодня. Это выяснится в течение дня», — сказала Нёйд.

По словам Нёйд, пожары такого рода на судах — большая редкость. Для подготовки к подобным ситуациям экипаж еженедельно проводит учения.