Около двух часов ночи, когда в ночном клубе Starlight заканчивались вечерние выступления, от осветительного прибора в районе сцены загорелась штора.
Паром следовал из Хельсинки в Таллинн. По словам директора по коммуникациям Tallink Silja Марики Нёйд, команда отреагировала незамедлительно и сумела потушить возгорание менее чем за десять минут.
Пассажиры были эвакуированы из ночного клуба.
В результате возгорания в помещении появился дым, который частично распространился и в другие части судна.
Позже место происшествия осмотрели представители Спасательной службы Эстонии. «Мы еще не знаем, сможем ли мы открыть ночной клуб сегодня. Это выяснится в течение дня», — сказала Нёйд.
По словам Нёйд, пожары такого рода на судах — большая редкость. Для подготовки к подобным ситуациям экипаж еженедельно проводит учения.
На борту парома Victoria, вышедшего из Хельсинки в Таллинн в четверг, находятся около 750 пассажиров. Ожидается, что судно вернется в Хельсинки в пятницу днем.
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