Ежегодно в период «Чёрной пятницы» PTAC проводит усиленные проверки цен на товары и предложений со скидками. В это время магазины активно рекламируют большие скидки, которые могут создавать у покупателей ложное представление о том, сколько они на самом деле экономят.

В ходе проверки цен в 2025 году, проходившей с 15 октября по 11 декабря, PTAC изучил более 1,3 млн товарных предложений в 27 интернет-магазинах. При проверке предложений, в которых была указана цена товара за последние 30 дней, выяснилось, что более чем в 41% случаев скидка была рассчитана не от самой низкой цены товара за этот период.