В ходе прошлогодней проверки PTAC установил, что многие скидки вводят покупателей в заблуждение.
Ежегодно в период «Чёрной пятницы» PTAC проводит усиленные проверки цен на товары и предложений со скидками. В это время магазины активно рекламируют большие скидки, которые могут создавать у покупателей ложное представление о том, сколько они на самом деле экономят.
В ходе проверки цен в 2025 году, проходившей с 15 октября по 11 декабря, PTAC изучил более 1,3 млн товарных предложений в 27 интернет-магазинах. При проверке предложений, в которых была указана цена товара за последние 30 дней, выяснилось, что более чем в 41% случаев скидка была рассчитана не от самой низкой цены товара за этот период.
Это свидетельствует о том, что покупателям не следует полагаться исключительно на указанный в рекламе процент скидки. Важно проверять стоимость товара и убеждаться в том, что предложение действительно выгодно.
Советы PTAC: как разумно совершать покупки в «Чёрную пятницу»:
- Исходите из потребностей, а не из размера скидки! Спросите себя: купил бы я этот товар, если бы рядом с ним не было красной надписи «–40%»?
- Сравнивайте конечную цену! Изучите предложения нескольких магазинов, а не ориентируйтесь исключительно на процент скидки.
- Проверяйте самую низкую цену за последние 30 дней! Именно исходя из неё следует оценивать реальность скидки.
Оценивайте долговечность товара! Особенно при покупке электротоваров обращайте внимание на маркировку энергоэффективности, возможность ремонта и качество, а не только на сегодняшнюю цену.
- Не спешите с покупкой! Надписи «Только сегодня», «Осталось три товара», огромный процент скидки или таймер обратного отсчёта — не повод покупать то, что ещё вчера вы вовсе не собирались приобретать.
PTAC напоминает, что «Чёрная пятница» — не единственный период, когда можно приобрести товары и услуги по более выгодным ценам. Во время других акций, например сезонных распродаж, нередко можно найти столь же выгодные или даже более привлекательные предложения.
Поэтому Центр защиты прав потребителей призывает не торопиться с покупками, сравнивать цены и оценивать предложения не только в период «Чёрной пятницы», не поддаваясь искусственно создаваемому ощущению срочности.
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