Выставка прошла 14 и 15 ноября в Оуксе, штат Пенсильвания. Сначала судьи сравнивают собак одной породы. Лучшие выходят на ринг своей группы, и только семь победителей групп встречаются в финале, где выбирают одну собаку — обладателя титула Best in Show.