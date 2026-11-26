Компанию болонке составили терьер Тедди Рузвельта и рыжий бретонский бассет. А вот золотистым ретриверам недостаток компании точно не грозил. По данным NBC Sports, на выставку приехали сразу 64 представителя этой породы.
Выставка прошла 14 и 15 ноября в Оуксе, штат Пенсильвания. Сначала судьи сравнивают собак одной породы. Лучшие выходят на ринг своей группы, и только семь победителей групп встречаются в финале, где выбирают одну собаку — обладателя титула Best in Show.
Американские семьи узнают результат за праздничным столом: двухчасовой выпуск начинается в полдень по местному времени в День благодарения. У передачи свой рекорд постоянства — Джон О’Хёрли и эксперт Дэвид Фрай ведут её вместе уже четверть века.
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