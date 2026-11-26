Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) заявляет, что первые симптомы обычно появляются через 12-48 часов после заражения и чаще всего длятся два-три дня.

Однако даже после прекращения рвоты и диареи человек все еще может распространять инфекцию, поэтому UKHSA рекомендует людям не ходить на работу, в школу или детский сад в течение как минимум 48 часов после исчезновения симптомов. В это время также следует избегать больниц, домов престарелых и других мест, где вирус может быстро распространяться.

Специалисты особо подчеркивают, что антисептики для рук неэффективны для защиты от норовируса.