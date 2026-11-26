Согласно литовскому порталу TV3, ссылающемуся на данные Британского агентства по безопасности здоровья (UKHSA) и газеты Daily Express, в этом сезоне в стране лабораторно подтверждено 2111 случаев норовируса.
Это на 16,8 процента больше, чем в среднем за предыдущие сезоны за тот же период, и распространение вируса в последнее время ускорилось — за две недели до прошлой недели было зарегистрировано на 257 случаев заболевания больше.
Британское управление здравоохранения и социальных служб (UKHSA) напоминает людям, у которых проявляются симптомы заболевания, о необходимости избегать контактов с другими людьми и тщательно соблюдать правила гигиены.
Почему я должен оставаться дома еще два дня после выздоровления?
Норовирус, также известный как зимняя рвотная болезнь, — это крайне заразная желудочно-кишечная инфекция, вызывающая воспаление пищеварительной системы.
Вирус легко передается от человека к человеку как при прямом контакте, так и при прикосновении к зараженным поверхностям.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) заявляет, что первые симптомы обычно появляются через 12-48 часов после заражения и чаще всего длятся два-три дня.
Однако даже после прекращения рвоты и диареи человек все еще может распространять инфекцию, поэтому UKHSA рекомендует людям не ходить на работу, в школу или детский сад в течение как минимум 48 часов после исчезновения симптомов. В это время также следует избегать больниц, домов престарелых и других мест, где вирус может быстро распространяться.
Специалисты особо подчеркивают, что антисептики для рук неэффективны для защиты от норовируса.
Норовирус также распространяется в странах Балтии.
Телеканал » Tv3.lt » напоминает, что норовирус является одной из наиболее распространенных острых кишечных инфекций в Литве, причем заболеваемость традиционно возрастает в холодное время года — с ноября по март.
Данные Литовского национального центра общественного здравоохранения показывают, что самые высокие показатели заболеваемости наблюдаются среди детей в возрасте до 18 лет. На детей приходится приблизительно 90 процентов всех зарегистрированных случаев, причем 70-80 процентов из них — дети в возрасте до трех лет.
Вспышки норовируса часто регистрируются в больницах, школах, детских садах и домах престарелых. Закрытые помещения и коллективы создают особенно благоприятные условия для распространения вируса.
Даже после выздоровления иммунитет недолговечен — он длится всего несколько месяцев и защищает только от конкретного типа норовируса, которым человек был инфицирован. Поскольку вирусы генетически разнообразны, человек может заболеть снова в течение своей жизни.
Каковы основные симптомы норовируса?
Заболевание обычно начинается внезапно. Наиболее распространенные симптомы:
тошнота;
рвота;
диарея.
Также могут наблюдаться лихорадка, головная боль, боли в животе, а также боли в теле и мышцах.
Как лечить норовирус?
Специфического лечения, способного уничтожить норовирус, не существует. Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует оставаться дома, отдыхать и пить много жидкости.
При тошноте рекомендуется пить воду или другие подходящие напитки небольшими глотками, но часто. Принимать пищу можно, когда почувствуете себя хорошо, но лучше избегать жирной и острой пищи.
Если ваш малыш болен, вам не нужно прекращать грудное или искусственное вскармливание. Если у ребенка рвота, рекомендуется кормить чаще, но меньшими порциями. Детям, которые получают искусственную смесь или уже едят твердую пищу, можно давать несколько глотков воды между приемами пищи.
При боли или дискомфорте можно использовать парацетамол, следуя инструкции по применению. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению, прежде чем давать это лекарство ребенку.
Национальная служба здравоохранения Великобритании не рекомендует употреблять фруктовые соки и газированные напитки при норовирусе , так как они могут усугубить диарею.
Также не следует разбавлять детскую молочную смесь сильнее, чем указано в инструкции. Детям до 12 лет не следует давать противодиарейные препараты, а детям до 16 лет не следует давать аспирин.
Хотя норовирусная инфекция обычно проходит в течение нескольких дней, особенно важно предотвращать обезвоживание. Если человек не может пить жидкость, симптомы выражены сильно или его состояние значительно ухудшилось, ему следует обратиться за медицинской помощью.
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