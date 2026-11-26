Андрис Кулбергс говорит, что этого, конечно же, скорее всего, не произойдёт, поскольку на сей раз план просто великолепен. Если цитировать его дословно, airBaltic – это «вкусное предложение». Только ей надо сбросить рюкзак с долгами. А когда домашнее задание будет выполнено, с нами, то есть с правительством, заговорят крупные стратегические инвесторы, которые якобы чуть ли не в очереди уже стоят.
И нынешний Андрис Кулбергс – тот самый Андрис Кулбергс, который перед выборами рассказывал вам, что уж никаких государственных денег в airBaltic совершенно точно больше вкладывать не будут, а вариант с государственными гарантиями является чрезвычайно плохим и неприемлемым.
Так вот, я сейчас расскажу вам, точнее, напомню о том случае, когда такое «вкусное предложение» уже было подготовлено, рюкзак с долгами сброшен – разумеется, за счёт налогоплательщиков, – а затем появились нужные покупатели, именуемые также стратегическими инвесторами. Этот случай назывался Parex и банк Citadele. Напомню тем, кто не помнит.
Тогдашние Кулбергсы, которых в те времена звали Годманисами и Страуюмами, из полудохлого Parex, в который вбухали около двух миллиардов денег налогоплательщиков, выделили лакомый кусочек, освободив его от всего того, что нынешний Кулбергс называет рюкзаком с долгами. А затем это «вкусное предложение» отдали заранее подобранному стратегическому инвестору даже не за бутерброд, а за копейки – за сумму, примерно равную годовой прибыли этого лакомого кусочка.
Что бы вам ни рассказывал Кулбергс о том, что, возможно, не придётся вбухивать все эти 125 миллионов и выплачивать ещё 50 миллионов в виде процентов, что, может быть, всё будет не так страшно, поскольку ситуация выглядит довольно неплохо… Только вот, видите ли, цены на топливо, Ормузский пролив, ещё одно, другое, третье. Но уж на сей раз всё непременно будет хорошо!
Точно то же самое рассказывали вам прежде Бришкенс, Швинка, Силиня и Линкайтс. А сотни миллионов тем временем разбазаривались и сжигались. Точно так же из денег налогоплательщиков – тех самых налогоплательщиков, которым не хватает денег ни на лекарства, ни на дороги, ни на сотни других необходимых вещей, – будут промотаны, сожжены эти 175 миллионов евро.
Посмотрите, каковы убытки airBaltic только за октябрь – 36 миллионов! На сколько времени тогда хватит 125 миллионов? Меньше чем на четыре месяца, не так ли?»
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.