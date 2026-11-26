Тогдашние Кулбергсы, которых в те времена звали Годманисами и Страуюмами, из полудохлого Parex, в который вбухали около двух миллиардов денег налогоплательщиков, выделили лакомый кусочек, освободив его от всего того, что нынешний Кулбергс называет рюкзаком с долгами. А затем это «вкусное предложение» отдали заранее подобранному стратегическому инвестору даже не за бутерброд, а за копейки – за сумму, примерно равную годовой прибыли этого лакомого кусочка.

Что бы вам ни рассказывал Кулбергс о том, что, возможно, не придётся вбухивать все эти 125 миллионов и выплачивать ещё 50 миллионов в виде процентов, что, может быть, всё будет не так страшно, поскольку ситуация выглядит довольно неплохо… Только вот, видите ли, цены на топливо, Ормузский пролив, ещё одно, другое, третье. Но уж на сей раз всё непременно будет хорошо!

Точно то же самое рассказывали вам прежде Бришкенс, Швинка, Силиня и Линкайтс. А сотни миллионов тем временем разбазаривались и сжигались. Точно так же из денег налогоплательщиков – тех самых налогоплательщиков, которым не хватает денег ни на лекарства, ни на дороги, ни на сотни других необходимых вещей, – будут промотаны, сожжены эти 175 миллионов евро.